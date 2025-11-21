У рф засудили чемпіонку України з пауерліфтингу Юлію Лемещенко за звинуваченням у "держзраді" - ВВС
Київ • УНН
Спортсменка, яка має паспорт рф, але виступала за Україну, отримала 19 років позбавлення волі, а також штраф у 1 млн рублів. Її звинувачують у "державній зраді" на користь України.
У росії до 19 років ув’язнення засудили чемпіонку України з пауерліфтингу за звинуваченням у "державній зраді". Йдеться про 42-річну Юлію Лемещенко, яка має російський паспорт, повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Також жінці призначили штраф у розмірі 1 млн рублів. Її звинуватили в причетності до підриву ЛЕП під санкт-петербургом і стеженні за російським військовим в воронежі.
За версією слідства, після повномасштабного російського вторгнення в Україну жінка нібито пройшла навчання в Києві, а потім приїхала до росії для здійснення диверсій. За це, як стверджують російські силовики, їй пообіцяли українське громадянство.
Повідомляється, що Лемещенко визнала фактичну сторону звинувачення, але заявила, що "з моральної сторони" винною себе не вважає, оскільки захищала свій дім - місто Харків.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у росії заочно ухвалили реальний вирок блогеру юрію дудю, якого до того визнали "іноагентом". Причиною стали штрафи за публікації без "іноагентської" плашки та три пости в соцмережах.