33-річна інженерка з інвалідністю здійснила історичний політ до межі космосу

33-річна інженерка Міхаела Бентхаус стала першою людиною з інвалідністю, яка здійснила політ до межі космосу. Вона взяла участь у суборбітальному польоті компанії Blue Origin, що стартував із Техасу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Міхаела Бентхаус летіла разом із п’ятьма іншими пасажирами на борту суборбітального корабля New Shepard. Політ тривав близько 10 хвилин і досяг висоти понад 65 миль до лінії Кармана, яка вважається межею космосу.

Blue Origin Безоса запустила знакову місію на Марс: "перше велике випробування" мега-ракети New Glenn

За словами Бентхаус, під час підйому до атмосфери вона сміялася разом з колегами протягом усього польоту.

"Це був найкрутіший досвід", - сказала вона, додавши: "Ніколи не варто відмовлятися від своєї мрії, чи не так?"

Бентхаус народилася в Німеччині та сім років тому отримала серйозні травми під час катання на гірському велосипеді, що призвело до пошкодження спинного мозку й втрати здатності ходити.

Вона брала участь у програмі стажування для аспірантів Європейського космічного агентства в Нідерландах, у 2022 році пережила невагомість під час параболічного польоту з Х’юстона, а менш ніж за два роки взяла участь у двотижневій імітації космічної місії в Польщі.

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

Перед польотом Бентхаус зізнавалася: "Ніколи не думала, що космічний політ буде для мене реальним варіантом, бо навіть для суперздорової людини це така конкуренція, чи не так?"

Немає історії про польоти людей з інвалідністю в космос", - додала вона.

Політ Blue Origin став першим таким досвідом для користувача крісла колісного.

Нагадаємо

Трамп видав указ про радикальне прискорення програми "Артеміда", встановивши жорсткі терміни для домінування США поза Землею. Документ передбачає повернення людей на Місяць до 2028 року та закладання основи для польоту на Марс.