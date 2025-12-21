33-річна інженерка з інвалідністю здійснила історичний політ до межі космосу

$42.340.00
49.590.00
ukenru
20 грудня, 17:28 • 21009 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 48560 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 51662 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 36096 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 32646 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 34421 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 38435 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 26563 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 25643 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20813 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
98%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський: Україна не повинна шукати альтернативу США, аби примусити рф закінчити війну21 грудня, 00:05 • 12921 перегляди
Посланець путіна розкрив деталі переговорів між рф та США в МаяміVideo21 грудня, 01:11 • 21775 перегляди
"Брехня та пропаганда": у розвідці США прокоментували інформацію ЗМІ про плани путіна захопити всю Україну та частину Європи21 грудня, 01:44 • 14974 перегляди
Партизани "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у ростовській області рфPhoto05:20 • 8742 перегляди
Операції триватимуть: Гегсет відреагував на захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели07:15 • 5248 перегляди
Публікації
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 28020 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 51662 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 97726 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 70502 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 78511 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Олег Кіпер
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Франція
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 11348 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 13011 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 25412 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 39974 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 31578 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
Шахед-136
Forbes

33-річна інженерка з інвалідністю здійснила історичний політ до межі космосу

Київ • УНН

 • 34 перегляди

33-річна інженерка Міхаела Бентхаус стала першою людиною з інвалідністю, яка здійснила суборбітальний політ компанії Blue Origin. Політ тривав 10 хвилин, досягнувши висоти понад 65 миль до лінії Кармана.

33-річна інженерка з інвалідністю здійснила історичний політ до межі космосу

33-річна інженерка Міхаела Бентхаус стала першою людиною з інвалідністю, яка здійснила політ до межі космосу. Вона взяла участь у суборбітальному польоті компанії Blue Origin, що стартував із Техасу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Міхаела Бентхаус летіла разом із п’ятьма іншими пасажирами на борту суборбітального корабля New Shepard. Політ тривав близько 10 хвилин і досяг висоти понад 65 миль до лінії Кармана, яка вважається межею космосу.

Blue Origin Безоса запустила знакову місію на Марс: "перше велике випробування" мега-ракети New Glenn14.11.25, 08:27 • 4947 переглядiв

За словами Бентхаус, під час підйому до атмосфери вона сміялася разом з колегами протягом усього польоту. 

"Це був найкрутіший досвід", - сказала вона, додавши: "Ніколи не варто відмовлятися від своєї мрії, чи не так?"

Бентхаус народилася в Німеччині та сім років тому отримала серйозні травми під час катання на гірському велосипеді, що призвело до пошкодження спинного мозку й втрати здатності ходити.

Вона брала участь у програмі стажування для аспірантів Європейського космічного агентства в Нідерландах, у 2022 році пережила невагомість під час параболічного польоту з Х’юстона, а менш ніж за два роки взяла участь у двотижневій імітації космічної місії в Польщі.

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin15.04.25, 13:27 • 30682 перегляди

Перед польотом Бентхаус зізнавалася: "Ніколи не думала, що космічний політ буде для мене реальним варіантом, бо навіть для суперздорової людини це така конкуренція, чи не так?"

Немає історії про польоти людей з інвалідністю в космос", - додала вона.

Політ Blue Origin став першим таким досвідом для користувача крісла колісного.

Нагадаємо

Трамп видав указ про радикальне прискорення програми "Артеміда", встановивши жорсткі терміни для домінування США поза Землею. Документ передбачає повернення людей на Місяць до 2028 року та закладання основи для польоту на Марс.

Алла Кіосак

Новини СвітуТехнології
Європейське космічне агентство
Blue Origin
Дональд Трамп
Техас
Німеччина
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
Польща