Blue Origin Безоса запустила знакову місію на Марс: "перше велике випробування" мега-ракети New Glenn

Київ • УНН

 • 3476 перегляди

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса здійснила перший успішний запуск своєї ракети New Glenn з двома супутниками NASA до Марса, вперше посадивши перший ступінь на морську платформу. Місія Escapade вартістю менше 100 мільйонів доларів вивчатиме атмосферу Марса.

Blue Origin Безоса запустила знакову місію на Марс: "перше велике випробування" мега-ракети New Glenn

Компанія Blue Origin, заснована мультимільярдером з Amazon Джеффом Безосом, запустила свою велетенську ракету New Glenn для місії, яка стала її "першим великим випробуванням", пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

З двома супутниками на борту, які мали здійснити довгу і звивисту подорож до Марса, New Glenn стартувала з бази космічних сил США на мисі Канаверал незадовго до 16:00 ET (23:00 за Києвом) у четвер.

Blue Origin також вперше посадила перший ступінь ракети на морську платформу, що стало величезним кроком уперед у прагненні компанії зробити ракету New Glenn багаторазовою, менш дорогою та кращим конкурентом для SpaceX Ілона Маска.

Blue Origin планувала запустити місію NASA під назвою Escapade у неділю, але через хмарність старт було відкладено. Потім компанії довелося співпрацювати з Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA), яке нещодавно запровадило заборону на запуск більшості ракет у денний час у зв'язку із призупиненням роботи уряду (шатдауном), щоб знайти нову можливість для запуску.

Запуск Escapade (скорочено від Escape and Plasma Acceleration Dynamics Explorers) став першим польотом New Glenn із корисним навантаженням замовника на борту. Ракета здійснила свій перший політ у січні, несучи у вантажному відсіку демонстраційну технологію, розроблену Blue Origin.

Під час тієї січневої місії компанії не вдалося відновити роботу першого ступеня New Glenn - нижньої частини ракети, що забезпечує початковий імпульс потужності при старті.

Blue Origin пояснила невдалу спробу некоректним повторним запуском двигунів. Однак у четвер компанія, схоже, не зіштовхнулася з подібними проблемами: перший ступінь New Glenn благополучно приземлився на морську баржу, названу на честь матері Безоса Джеклін (Jacklyn).

Подібно до головного конкурента Blue Origin, компанії SpaceX, яка довгий час домінувала на ринку комерційних запусків, New Glenn спроектована з можливістю часткового повторного використання для зниження витрат.

Невдала посадка прискорювача не обов'язково вплине на оцінку компаніями загального успіху місії, оскільки головною метою будь-якого запуску ракети є безпечна доставка вантажу на орбіту. Однак перед запуском Blue Origin ясно дала зрозуміти, що етапи збирання та повторного запуску компонентів ракети мають вирішальне значення для бізнес-моделі компанії.

Blue Origin заявила, що останні 10 місяців була зосереджена на доопрацюванні ракети New Glenn, сподіваючись гарантувати успішну посадку прискорювача.

Знакова місія на Марс

У цій місії New Glenn було поставлено одне з найбільш захоплюючих завдань, які лише можна було покласти на ракету. Вона доставила два супутники Escapade до точки Лагранжа 2 (L2) - точки балансу космічних сил, розташованої приблизно в 1,5 мільйона кілометрів від Землі.

Точка Лагранжа можуть бути корисними для різних типів місій, оскільки вони дозволяють космічним апаратам потенційно залишатися на орбіті дуже довгий час, витрачаючи мінімальну кількість палива. Наприклад, космічний телескоп Джеймса Вебба знаходиться на орбіті навколо точки L2.

У цьому випадку супутники Escapade будуть використовувати L2 як свого роду орбітальний запасний шлях, де вони будуть чекати свого пункту призначення - Марса - щоб наблизитися до Землі по своїй орбітальній траєкторії. Наприкінці 2026 року, коли відкриється наступне вікно переходу до Марса, супутники покинуть L2, ненадовго повернуться до Землі та вирушать у свій останній шлях до Червоної планети.

Обидва космічні апарати мають вийти на марсіанську орбіту у вересні 2027 року.

Тільки тоді Escapade розпочне свою основну наукову місію. Група дослідників під керівництвом Каліфорнійського університету в Берклі вивчатиме атмосферу планети, намагаючись зрозуміти, чому Марс почав втрачати свою колись щільну атмосферу мільярди років тому і оцінити радіаційну обстановку для майбутніх дослідників.

"Під час місії Escapade два супутники будуть проводити одночасні вимірювання практично у всіх верхніх шарах атмосфери і магнітосфери планети, на висотах від 160 до 10 000 кілометрів, - ідеться в пресрелізі Каліфорнійського університету в Берклі, присвяченому місії. - Скоординовані багатоточкові спостереження необхідні… для розплутування причинно-наслідкових зв'язків у системі".

Escapade є частиною програми NASA SIMPLEx (малі інноваційні місії з дослідження планет), метою якої є заохочення дослідників та компаній до розробки способів використання невеликих та недорогих космічних апаратів для проведення наукових досліджень за значно нижчою ціною, ніж зазвичай.

Вартість місії оцінювалася менш ніж у 100 мільйонів доларів, порівняно з приблизно 300-600 мільйонами доларів, які коштують інші супутники NASA, які працюють на орбіті Марса.

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
