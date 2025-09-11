Марсохід NASA виявив у сухому річищі Марса можливі ознаки стародавнього життя
Київ • УНН
Марсохід NASA Perseverance знайшов у сухому річковому руслі Червоної планети камені, що можуть містити ознаки стародавнього мікроскопічного життя. Прилади марсохода виявили сполуки на основі вуглецю та поверхневі плями, які часто пов'язують з мікробним життям на Землі.
Марсохід NASA Perseverance виявив у сухому річковому руслі Червоної планети камені, які можуть містити потенційні ознаки стародавнього мікроскопічного життя. Про це інформує УНН з посиланням The Guardian, Associated Press.
Деталі
Зазначається, що камені були виявлені марсоходом NASA Perseverance, коли він рухався по долині Неретва - стародавній річковій долині, яка була прорізана в ландшафті водою, що стікала в Кратер Джезеро в далекому минулому Червоної планети.
Марсохід, що приземлився в кратері Джезеро в 2021 році, зіткнувся з камінням минулого року, коли досліджував виступ породи, який називається формацією Брайт-Енджел, на північному краї стародавньої долини.
Це цілком може бути найявнішою ознакою життя, яку ми колись знаходили на Марсі
Як пише The Guardian, прилади на борту марсохода виявили в гірських породах сліди сполук на основі вуглецю, а на знімках зафіксовані поверхневі плями, що інтригують, і вузлики, які часто пов'язують з мікробним життям на Землі.
Немає жодних доказів існування сучасного життя на Марсі, проте протягом десятиліть НАСА відправляло космічні апарати на Марс у пошуках водних середовищ, які могли б підтримувати життя у минулому
За словами провідного дослідника із Університету Стоуні-Брук Джоела Гуровіца, доки зразки не будуть доставлені з Марса автоматичними космічними апаратами або астронавтами, вченим доведеться покладатися на земних експертів та лабораторні експерименти, щоб оцінити можливість існування стародавнього марсіанського життя.
Нагадаємо
Марсохід Curiosity виявив у кратері Гейл мінерал сидерит, що вказує на давній вуглецевий цикл, необхідний для життя. Вчені вважають, що незбалансований цикл міг знищити ці умови близько 3,5 млрд років тому.
Новий крок у пошуках життя у всесвіті: знайти океан на екзопланеті буде легше разом з обсерваторією NASA10.07.25, 18:54 • 3868 переглядiв