Марсохід NASA виявив у сухому річищі Марса можливі ознаки стародавнього життя

Марсохід NASA Perseverance виявив у сухому річковому руслі Червоної планети камені, які можуть містити потенційні ознаки стародавнього мікроскопічного життя. Про це інформує УНН з посиланням The Guardian, Associated Press.

Деталі

Зазначається, що камені були виявлені марсоходом NASA Perseverance, коли він рухався по долині Неретва - стародавній річковій долині, яка була прорізана в ландшафті водою, що стікала в Кратер Джезеро в далекому минулому Червоної планети.

Марсохід, що приземлився в кратері Джезеро в 2021 році, зіткнувся з камінням минулого року, коли досліджував виступ породи, який називається формацією Брайт-Енджел, на північному краї стародавньої долини.

Це цілком може бути найявнішою ознакою життя, яку ми колись знаходили на Марсі - заявив виконувач обов'язків адміністратора НАСА Шон Даффі на прес-конференції у штаб-квартирі космічного агентства у Вашингтоні, округ Колумбія.

Як пише The Guardian, прилади на борту марсохода виявили в гірських породах сліди сполук на основі вуглецю, а на знімках зафіксовані поверхневі плями, що інтригують, і вузлики, які часто пов'язують з мікробним життям на Землі.

Немає жодних доказів існування сучасного життя на Марсі, проте протягом десятиліть НАСА відправляло космічні апарати на Марс у пошуках водних середовищ, які могли б підтримувати життя у минулому - йдеться у дописі АР.

За словами провідного дослідника із Університету Стоуні-Брук Джоела Гуровіца, доки зразки не будуть доставлені з Марса автоматичними космічними апаратами або астронавтами, вченим доведеться покладатися на земних експертів та лабораторні експерименти, щоб оцінити можливість існування стародавнього марсіанського життя.

Нагадаємо

Марсохід Curiosity виявив у кратері Гейл мінерал сидерит, що вказує на давній вуглецевий цикл, необхідний для життя. Вчені вважають, що незбалансований цикл міг знищити ці умови близько 3,5 млрд років тому.

