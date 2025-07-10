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Новий крок у пошуках життя у всесвіті: знайти океан на екзопланеті буде легше разом з обсерваторією NASA

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

Новий космічний телескоп HWO, що буде представлений у 2025 році, призначений для пошуку та характеристики потенційно придатних для життя екзопланет. Його головна мета — виявити рідку воду на поверхні щонайменше 25 планет.

Новий крок у пошуках життя у всесвіті: знайти океан на екзопланеті буде легше разом з обсерваторією NASA

Оптичний космічний телескоп, призначений для пошуку придатних для життя екзопланет буде представлений у 2025 році. Головною метою місії є зображення щонайменше 25 потенційно населених світів, передає УНН із посиланням на Evan Gough та Universe Today.

Деталі

Вчені знайшли багато планет у ймовірних придатних для життя зоряних світах, втім все ще не можуть бути впевнені, чи є на цих планетах рідка вода.

Але з'являються нові винаходи, і складна мета вивчення складу екзопланет може увійти до майбутніх відкриттів, про які згодом оголосять вчені, пояснивши роль ключового інструмента для спостереження. Достатньо імовірно у цій ролі незабаром може виступити Обсерваторія придатних для життя світів (HWO).

Довідка

HWO - це запропонований інфрачервоний/оптичний/ультрафіолетовий космічний телескоп, призначений для пошуку і визначення характеристик потенційно придатних для життя екзопланет. Першочерговою метою місії є отримання прямих зображень щонайменше 25 потенційно придатних для життя планет.

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Розробка буде представлена на HWO2025 і подана до Астрономічного товариства Тихого океану. Провідний автор - Ніколас Коуен з факультету фізики Університету Макгілла в Монреалі, Канада.

Очікується, що HWO матиме можливість виявляти поверхневу воду. Вчені описують це в новій статті, розміщеній на сервері препринтів arXiv під назвою "Виявлення поверхневої рідкої води на екзопланетах".

Знаходження океану на екзопланеті було б величезним досягненням

Планети з великими водоймами на поверхні матимуть більш помірний та стабільний клімат, і такі планети є ідеальними місцями для виникнення та розвитку життя, яким ми його знаємо. Ключовим науковим обґрунтуванням для Обсерваторії населених світів (HWO) є визначення, на яких планетах є рідка вода на поверхні

- пишуть автори дослідження.

Безпосереднє виявлення води багато розповість про екзопланети та астробіологію, а також допоможе вченим удосконалити свої теорії формування планет. 

Принцип: відблиск від гладкої поверхні рідин має "побачити" HWO

Рідини відбивають світло інакше, ніж тверді тіла, і це лежить в основі можливостей HWO виявляти воду. Рідини мають гладкіші поверхні, а це означає, що вони мають чіткі світлові сигнатури завдяки дзеркальному відбиванню. Дзеркальне відбиття - це коли паралельні світлові хвилі відбиваються від дуже гладкої поверхні та залишаються паралельними після відбиття. Чим гладкіша поверхня, тим більша їхня паралельність. 

Рідини мають гладкіші поверхні, ніж більшість твердих тіл, і тому демонструють замість дифузного - дзеркальне відбиття 

- ідеться у поясненні. 

Через дзеркальне відбиття океани та великі водойми здаються темними з більшості кутів. Але якщо дивитися на них з кута, під яким дзеркальне відбиття посилає світло, вони здаються яскравими і навіть дзеркальними.

На екзопланетах, що обертаються, HWO має бути здатним виявляти великі водні простори.

Нагадаємо

Вчені розкрили таємницю зникнення вуглецевих метеоритів під час занурення в атмосферу Землі.

Марсохід Curiosity виявив у кратері Гейл мінерал, що вказує на давній вуглецевий цикл, необхідний для життя.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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