Телескоп Вебба вперше сфотографував молоду екзопланету розміром із Сатурн

Телескоп Джеймса Вебба зробив перше пряме зображення малої екзопланети, що формується навколо молодої зірки на відстані 110 світлових років віз Землі. Газовий гігант TWA 7 b - найменша за масою екзопланета, яку вдалося побачити безпосередньо, пише The Guardian, передає УНН.

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба отримав безпрецедентні прямі зображення молодої екзопланети TWA 7 b, що розташована на відстані близько 110 світлових років від Землі - пише видання, посилаючись на журнал Nature

Деталі

Це перша екзопланета такої малої маси - приблизно як у Сатурна - яку вдалося безпосередньо зафіксувати на фото. Вона у 10 разів менша за будь-яку іншу планету, яку до цього моменту спостерігали "прямими" методами.

TWA 7 b обертається навколо молодої зірки й рухається через диск з пилу та кам’янистих уламків. Вчені зафіксували на знімках три концентричні кільця, у центрі яких і розташована ця планета. Її орбіта в десятки разів далі від зірки, ніж відстань від Землі до Сонця, а повний оберт займає кілька сотень років.

Тут ми розглядаємо систему, якій близько 6 мільйонів років, тому ми справді спостерігаємо молодість планетарної системи сказала астрофізикиня з Паризької обсерваторії, яка керувала дослідженням, докторка Анн-Марі Лагранж.

Вчені показали приголомшливе відео полярного сяйва на Юпітері

Як вдалося отримати фото

До цього моменту майже всі з понад 6000 відомих екзопланет виявлялися непрямими методами - переважно за допомогою так званого транзитного методу, коли фіксують тінь планети на тлі зірки. Пряме фотографування досі вважалося надзвичайно складним через слабку яскравість планет у порівнянні з їхніми зорями.

Телескоп Вебба виявив, як планети можуть формуватися в найсуворіших умовах космосу

Щоб обійти цю складність, команда Лагранж застосувала спеціальну телескопічну насадку, яка імітує затемнення та приховує світло зірки, дозволяючи побачити об’єкти поряд. Саме це дало змогу сфотографувати планету TWA 7 b, яка виглядає на знімках як яскраве світло всередині вузького кільця.

Це відкриття не лише демонструє технічні можливості "Вебба", а й дозволяє зазирнути у формування планетних систем на ранніх етапах їхнього розвитку.

Новий революційний телескоп показав перші зображення неба