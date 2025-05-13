Вчені показали приголомшливе відео полярного сяйва на Юпітері

Астрономи Наукового інституту космічних телескопів у Балтиморі, який керує телескопами Вебба та Хаббла, отримали максимально збільшене зображення полюсів Юпітера і показали видовищні полярні сяйва планети-газового гіганта. Науковці запевняють, що вони у 100 разів яскравіші за північне сяйво на Землі. Про це повідомляє Mashable, передає УНН.

Деталі

Ці інопланетні світлові шоу не тільки гігантські, у порівнянні з тими, які люди звикли бачити на небі над Землею, але й живляться від додаткового джерела. Сильне магнітне поле Юпітера вловлює заряджені частинки з його безпосереднього космічного оточення.

Це означає, що він не просто захоплює сонячний вітер від Сонця для створення цих світлових вистав, але й частинки, що викидаються з сусіднього супутника Іо, одного з 97 супутників Юпітера та найбільш вулканічного світу в Сонячній системі.

Для детального спостереження за полярним сяйвом на Юпітері ми задіяли космічний телескоп Вебба, партнерство NASA та її європейських і канадських колег. Те, що ми виявили, було причинно-наслідковою загадкою. Коли ми наблизили зображення за допомогою телескопа Хаббл, який може виявляти ультрафіолетове світло, ми думали, що знайдемо ознаки вхідних електронів, що бомбардують верхні шари атмосфери Юпітера - сказав провідний дослідник з Університету Лестера у Великій Британії Джонатан Ніколс.

Але те, що вони зафіксували, виявилося неймовірно яскравим "післясвітінням" без проявів "початкової атаки сонячного вітру".

Телескоп Вебба вперше зафіксував зірку, яка "ковтає" планету: несподіваний фінал

Протягом трьох десятиліть вчені прискіпливо вивчали взаємодію Юпітера, Сатурна та Урана з космосом, спостерігаючи за світлом, що випромінюється зарядженими молекулами у верхніх шарах їхніх атмосфер. Нещодавно астрономи навіть змогли побачити дивні полярні сяйва Нептуна. Ці дослідження допомагають вченим зрозуміти, що відбувається високо над поверхнею планети та глибоко в її магнітному полі.

Нагадаємо

Раніше телескоп Вебба вперше зміг зафіксувати полярні сяйва Нептуна у приголомшливих інфрачервоних деталях. Активність сяйв розташована в середніх широтах планети, а не на полюсах.