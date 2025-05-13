Вчені показали приголомшливе відео полярного сяйва на Юпітері
Київ • УНН
Вчені отримали збільшене зображення полюсів Юпітера з сяйвом, яке у 100 разів яскравіше за земне. Магнітне поле планети вловлює частинки з супутника Іо та сонячний вітер.
Астрономи Наукового інституту космічних телескопів у Балтиморі, який керує телескопами Вебба та Хаббла, отримали максимально збільшене зображення полюсів Юпітера і показали видовищні полярні сяйва планети-газового гіганта. Науковці запевняють, що вони у 100 разів яскравіші за північне сяйво на Землі. Про це повідомляє Mashable, передає УНН.
Деталі
Ці інопланетні світлові шоу не тільки гігантські, у порівнянні з тими, які люди звикли бачити на небі над Землею, але й живляться від додаткового джерела. Сильне магнітне поле Юпітера вловлює заряджені частинки з його безпосереднього космічного оточення.
Це означає, що він не просто захоплює сонячний вітер від Сонця для створення цих світлових вистав, але й частинки, що викидаються з сусіднього супутника Іо, одного з 97 супутників Юпітера та найбільш вулканічного світу в Сонячній системі.
Для детального спостереження за полярним сяйвом на Юпітері ми задіяли космічний телескоп Вебба, партнерство NASA та її європейських і канадських колег. Те, що ми виявили, було причинно-наслідковою загадкою. Коли ми наблизили зображення за допомогою телескопа Хаббл, який може виявляти ультрафіолетове світло, ми думали, що знайдемо ознаки вхідних електронів, що бомбардують верхні шари атмосфери Юпітера
Але те, що вони зафіксували, виявилося неймовірно яскравим "післясвітінням" без проявів "початкової атаки сонячного вітру".
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Протягом трьох десятиліть вчені прискіпливо вивчали взаємодію Юпітера, Сатурна та Урана з космосом, спостерігаючи за світлом, що випромінюється зарядженими молекулами у верхніх шарах їхніх атмосфер. Нещодавно астрономи навіть змогли побачити дивні полярні сяйва Нептуна. Ці дослідження допомагають вченим зрозуміти, що відбувається високо над поверхнею планети та глибоко в її магнітному полі.
Нагадаємо
Раніше телескоп Вебба вперше зміг зафіксувати полярні сяйва Нептуна у приголомшливих інфрачервоних деталях. Активність сяйв розташована в середніх широтах планети, а не на полюсах.