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Телескоп Вебба вперше зафіксував зірку, яка "ковтає" планету: несподіваний фінал

Київ • УНН

 • 9730 перегляди

Вперше телескоп Вебба зафіксував, як планета, розміром з Юпітер, "падає" в зірку. Раніше вважалося, що планети поглинаються розширенням зірки.

Телескоп Вебба вперше зафіксував зірку, яка "ковтає" планету: несподіваний фінал

Телескоп NASA викрив космічне непорозуміння, провівши "розтин" мертвої планети. Те, що виглядало як класичний кінець планети, виявилося діями за іншим неочікуваним сценарієм.

Передає УНН із посиланням на Gizmodo.

Деталі

Астрономи спостерігали за історією зірки, розташованої в галактиці Чумацький Шлях, приблизно за 12 000 світлових років від Землі, і планетою розміром з Юпітер, яка обертається дуже близько до зірки. Спочатку вважалося, що об'єкти діють відповідно до "канону" науки: далека зірка стає червоним гігантом, роздувається і мертва планета поглинається нею. Але дослідники не очікували, що планета сама занурилася прямо у "своє" сонце.

Довідка

Спостереження за об'єктами почалися у 2020 році у обсерваторії в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, США.

Досліджувана планета оберталася надто близько до своєї головної зірки – навіть ближче, ніж Меркурій до Сонця. Протягом мільйонів років сила тяжіння тягнула космічний об'єкт все глибше і глибше, поки він нарешті не досяг атмосфери зірки. Речовина планети почала поширюватися навколо зірки, як космічна слиз на гарячій поверхні.

Було зафіксувано незвичайний "спалах світла". Астрономічна подія отримала назву ZTF SLRN-2020. В дослідженні, опублікованому в 2023 році, автори дійшли висновку, що зірка просто перетворилася на червоного гіганта, поглинувши свою найближчу планету.

Але наступні спостереження вже виявилися результатом роботи з телескопом NASA імені Джеймса Вебба.

Щоб зазирнути вглиб пилового оточення зорі з громіздкою назвою ZTF SLRN-2020, телескоп використовував  високочутливі пристрої - інструмент середнього інфрачервоного діапазону (MIRI) і спектрограф ближнього інфрачервоного діапазону.  Дослідники виявили те, щр було зовсім не схоже на очікуване зображення зорі, яка розширюється.

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Зірка виявилася напрочуд тихою. .. Не було ні роздутої оболонки, ні бурхливої гігантської зірки, що поглинає бідолашну планету в тепловому шаленстві.

- пояснює Морган Маклеод, астрофізик з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики і Массачусетського технологічного інституту.

Висновки, отримані за допомогою телескопа Джеймса Вебба

Раптова яскравість, яка в першу чергу привернула увагу астрономів до події, ймовірно, була останнім криком вмираючої планети.

Її матеріал, який лежав на поверхні зірки, спричинив яскравий спалах - космічний сплеск у момент зникнення.

Досліджувана планета була навіть ближче до зірки, ніж Меркурій до нашого Сонця. І таким чином, мільйони років за мільйонами років - врешті-решт планета досягнула зони неповернення: контакту із зовнішньою атмосферою зірки.

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Це абсолютно нова подія, і ми не знали точно, чого очікувати, коли направили телескоп у цьому напрямку

- сказав Райан Лау, провідний автор дослідження та астроном з NOIRLab Національного наукового фонду.

Таким чином, вчені отримали нове відкриття у досліджені загибелі планетарних систем.

Вперше вчені змогли спостерігати, як планета повільно (спіраллю) падає вниз до своєї зірки.

Раніше вважалося, що такі планети поглинаються раптовим розширенням зірки - процесом, який ззовні виглядає як гігантський вибух.

Але телескоп Вебб показав те, що напевно змушує астрономів переосмислити свій підхід, - в тому числі у вивченні Сонячної системи.

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