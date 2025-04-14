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Телескоп Вебба впервые зафиксировал звезду, которая "глотает" планету: неожиданный финал

Киев • УНН

 • 9094 просмотра

Впервые телескоп Вебба зафиксировал, как планета размером с Юпитер "падает" в звезду. Ранее считалось, что планеты поглощаются расширением звезды.

Телескоп Вебба впервые зафиксировал звезду, которая "глотает" планету: неожиданный финал

Телескоп NASA разоблачил космическое недоразумение, проведя "вскрытие" мертвой планеты. То, что выглядело как классический конец планеты, оказалось действиями по другому неожиданному сценарию.

Передает УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Астрономы наблюдали за историей звезды, расположенной в галактике Млечный Путь, примерно в 12 000 световых лет от Земли, и планетой размером с Юпитер, которая вращается очень близко к звезде. Сначала считалось, что объекты действуют в соответствии с "каноном" науки: далекая звезда становится красным гигантом, раздувается и мертвая планета поглощается ею. Но исследователи не ожидали, что планета сама погрузилась прямо в "свое" солнце.

Справка

Наблюдения за объектами начались в 2020 году в обсерватории в Сан-Диего, штат Калифорния, США.

Исследуемая планета вращалась слишком близко к своей главной звезде – даже ближе, чем Меркурий к Солнцу. В течение миллионов лет сила тяжести тянула космический объект все глубже и глубже, пока он наконец не достиг атмосферы звезды. Вещество планеты начало распространяться вокруг звезды, как космическая слизь на горячей поверхности.

Был зафиксирован необычный "вспышка света". Астрономическое событие получило название ZTF SLRN-2020. В исследовании, опубликованном в 2023 году, авторы пришли к выводу, что звезда просто превратилась в красного гиганта, поглотив свою ближайшую планету.

Но следующие наблюдения уже оказались результатом работы с телескопом NASA имени Джеймса Вебба.

Чтобы заглянуть вглубь пылевого окружения звезды с громоздким названием ZTF SLRN-2020, телескоп использовал высокочувствительные устройства - инструмент среднего инфракрасного диапазона (MIRI) и спектрограф ближнего инфракрасного диапазона. Исследователи обнаружили то, что совсем не похоже на ожидаемое изображение звезды, которая расширяется.

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Звезда оказалась на удивление тихой. .. Не было ни раздутой оболочки, ни бурной гигантской звезды, поглощающей бедную планету в тепловом безумии

- объясняет Морган Маклеод, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и Массачусетского технологического института.

Выводы, полученные с помощью телескопа Джеймса Вебба

Внезапная яркость, которая в первую очередь привлекла внимание астрономов к событию, вероятно, была последним криком умирающей планеты.

Ее материал, который лежал на поверхности звезды, вызвал яркую вспышку - космический всплеск в момент исчезновения.

Исследуемая планета была даже ближе к звезде, чем Меркурий к нашему Солнцу. И таким образом, миллионы лет за миллионами лет - в конце концов планета достигла зоны невозврата: контакта с внешней атмосферой звезды.

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Это совершенно новое событие, и мы не знали точно, чего ожидать, когда направили телескоп в этом направлении

- сказал Райан Лау, ведущий автор исследования и астроном из NOIRLab Национального научного фонда.

Таким образом, ученые получили новое открытие в исследовании гибели планетарных систем.

Впервые ученые смогли наблюдать, как планета медленно (спиралью) падает вниз к своей звезде.

Ранее считалось, что такие планеты поглощаются внезапным расширением звезды - процессом, который извне выглядит как гигантский взрыв.

Но телескоп Вебб показал то, что наверняка заставляет астрономов переосмыслить свой подход, - в том числе в изучении Солнечной системы.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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