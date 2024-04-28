Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
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ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
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Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
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Телескоп Джеймс Уэбб начал изучать экзопланету, где найдены признаки жизни
Космический телескоп Джеймса Уэбба начал исследование экзопланеты K2-18b, которая вдвое больше Земли и расположена на расстоянии 120 световых лет, поскольку она может содержать в своей атмосфере биосигнатуры, указывающие на потенциальные признаки жизни.
В течение суток на фронте зафиксировано 71 боестолкновение - Генштаб
За минувшие сутки на линии соприкосновения зафиксировано 71 боевое столкновение, во время которых противник нанес 31 ракетный и 46 авиационных ударов, а также совершил 23 обстрела украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.
Оккупанты захватили Бердичи - DeepState
Российские войска захватили село Бердичи к югу от Очеретино, бои в этом районе продолжаются, поскольку украинские войска ведут арьергардные бои и отступают с северных окраин села.
У побережья Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 баллов произошло у побережья индонезийского острова Ява, подземные толчки ощущались в Джакарте и Бандунге, но предупреждение о цунами не было объявлено и жертв не зафиксировано.
Дания закупит оружие для Украины у отечественных производителей на $28,6 млн
Дания выделит $28,6 млн на закупку оружия для Украины непосредственно у украинских производителей.
Власти Таджикистана срочно рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в РФ
Власти Таджикистана срочно посоветовали своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию без крайней необходимости, не уточняя причины.
В США появится новый самолет Судного дня за $13 млрд
Пентагон выделил 13 миллиардов долларов на разработку нового "самолета судного дня" под названием Survivable Airborne Operations Center (SAOC) с компанией Sierra Nevada Corp, способного пережить ядерную войну и заменить нынешний самолет Boeing E-4 Nightwatch.
В Киевской области работали силы ПВО
Силы противовоздушной обороны работали в Киевской области во время воздушной тревоги, выявляя и реагируя на вражеские БПЛА, но впоследствии тревога была отменена.
На оккупированных территориях детей принудительно будут учить управлять дронами
Российские оккупанты планируют с 1 сентября 2024 года заставить детей на оккупированных украинских территориях посещать курсы управления беспилотниками, которые преподают российские военнослужащие, нарушая международное право и гуманитарные принципы.
Кличко заявил о завершающем этапе работ на мосту-волне на Оболони
Киевский городской голова Виталий Кличко объявил о завершении работ на Оболонском волновом мосту и превращении Оболонского острова в новую рекреационную зону с пешеходным мостом, паркингом и спортивными площадками.