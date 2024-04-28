Телескоп Джеймс Уэбб начал изучать экзопланету, где найдены признаки жизни

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" начал исследовать экзопланету К2-18b. Она вдвое больше Земли и размещена на расстоянии 120 световых лет от нас. Особое внимание астрономов планета привлекла тем, что в ее атмосфере нашли биосигнатуры. Об этом пишет The Times, передает УНН.

Детали

Супер-земля K2-18b по размерам вдвое превышает Землю, ее диаметр больше в 2,5 раза. На совершение полного оборота ей нужно всего 33 суток, тогда как у Земли на это уходит 365 дней. Располагается эта планета в 124 световых годах от нашей.

Это делает ее относительно близким соседом по галактическим меркам, хотя зонду понадобится 2,2 миллиона лет, чтобы достичь ее на скорости 38 000 миль в час - скорости космического корабля «Вояджер - пишет издание.

Астрономы предполагают, что К2-18b может принадлежать к распространенному типу планет-океанов. Такие объекты почти полностью покрыты водой, а в их атмосфере много водорода, помимо других соединений. Эту гипотезу также предстоит подтвердить или опровергнуть "Джеймсу Веббу".

Дополнение

Еще в прошлом году "Джеймс Вебб" обнаружил доказательства того, что K2-18b может быть "гикеаном", а в ее атмосфере есть следы биомаркера диметилсульфида. Указанное соединение, как утверждают ученые, может быть создано исключительно живыми организмами.

На Земле этот газ имеет только один источник. Он вырабатывается только жизнью, преимущественно фитопланктоном в морской среде - объяснили в NASA.

Часть представителей научного сообщества довольно скептически воспринимают возможность наличия на K2-18b жизни, учитывая потенциальные высокие температуры на планете. По их убеждению, такие условия могут довести ее океан до состояния. Ряд ученых допускает также, что экзопланета покрыта не водяным, а лавовым океаном.

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