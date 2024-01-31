Телескоп Джеймса Уэбба сделал необычные снимки 19 близлежащих спиральных галактик

Астрономы использовали космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), чтобы сделать удивительно подробные изображения спиральных галактик, показав, как и где они вызывают звездообразование, пишет УНН со ссылкой на New Scientist.

Детали

Космический телескоп Джеймса Уэбба, как указано, предоставил потрясающий набор изображений спиральных галактик. На этих изображениях показаны 19 относительно близких галактик более подробно, чем когда-либо прежде.

"Они поражают воображение даже исследователей, которые десятилетиями изучали галактики, - сказала Дженис Ли из Научного института космического телескопа в Мэриленде в своем заявлении. - Разрешение пузырей и нитей - в мельчайших масштабах, когда-либо наблюдавшихся, и рассказывают историю о цикле звездообразования".

На изображениях звезды сверкают синим, а газ между ними светится красным. Ярко-голубые ореолы вблизи центров галактик представляют собой скопления относительно старых звезд, тогда как звезды в рукавах, как правило, моложе. Это говорит астрономам о том, что галактики имеют тенденцию начинать расти из своего центра, при этом звездообразование распространяется вдоль рукавов, как рябь от гальки, брошенной в пруд.

Дополнение

Изображения были сделаны в рамках проекта PHANGS - длительного исследования, в котором используются несколько крупнейших в мире телескопов для изучения структуры и эволюции галактик.