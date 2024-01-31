Телескоп Джеймса Вебба зробив надзвичайні знімки 19 відносно близьких спіральних галактик
Київ • УНН
Космічний телескоп "Джеймс Вебб" отримав безпрецедентно докладні зображення 19 прилеглих спіральних галактик
Астрономи використали космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST), щоб зробити напрочуд докладні зображення спіральних галактик, показавши, як і де відбувається зореутворення, пише УНН з посиланням на New Scientist.
Деталі
Космічний телескоп Джеймса Вебба, як зазначено, надав приголомшливий набір зображень спіральних галактик. На цих зображеннях показано 19 відносно близьких галактик більш детально, ніж будь-коли раніше.
"Вони вражають уяву навіть дослідників, які десятиліттями вивчали галактики, - сказала Дженіс Лі з Наукового інституту космічного телескопа в Меріленді у своїй заяві. - Роздільна здатність бульбашок і ниток - у найдрібніших масштабах, коли-небудь спостережуваних, і розповідають історію про цикл зореутворення".
На зображеннях зірки виблискують синім, а газ між ними світиться червоним. Яскраво-блакитні ореоли поблизу центрів галактик являють собою скупчення відносно старих зірок, тоді як зірки в рукавах зазвичай молодші. Це говорить астрономам про те, що галактики мають тенденцію починати рости зі свого центру, водночас зореутворення поширюється вздовж рукавів, як брижі від гальки, кинутої в ставок.
Доповнення
Зображення були зроблені в межах проєкту PHANGS - тривалого дослідження, у якому використовуються кілька найбільших у світі телескопів для вивчення структури та еволюції галактик.