Телескоп Джеймс Вебб почав вивчати екзопланету, де знайдені ознаки життя

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" почав досліджувати екзопланету К2-18b. Вона вдвічі більша за Землю і розміщена на відстані 120 світлових років від нас. Особливу увагу астрономів планета привернула тим, що у її атмосфері знайшли біосигнатури. Про це пише The Times, передає УНН.

Деталі

Супер-земля K2-18b за розмірами удвічі перевищує Землю, її діаметр більший у 2,5 раза. На здійснення повного оберту їй потрібно лише 33 доби, тоді як у Землі на це йде 365 днів. Розташовується ця планета за 124 світлових роки від нашої.

Це робить її відносно близьким сусідом за галактичними мірками, хоча зонду знадобиться 2,2 мільйона років, щоб досягти її на швидкості 38 000 миль на годину — швидкості космічного корабля "Вояджер - пише видання.

Астрономи припускають, що К2-18b може належати до поширеного типу планет-океанів. Такі об'єкти майже повністю вкриті водою, а в їхній атмосфері багато водню, крім інших сполук. Цю гіпотезу також належить підтвердити або спростувати "Джеймсу Веббу".

Доповнення

Ще торік "Джеймс Вебб" виявив докази того, що K2-18b може бути "гікеаном", а в її атмосфері є сліди біомаркера диметилсульфіду. Вказана сполука, як стверджують вчені, може бути створена виключно живими організмами.

На Землі цей газ має лише одне джерело. Він виробляється лише життям, переважно фітопланктоном у морському середовищі - пояснили у NASA.

Частина представників наукової спільноти досить скептично сприймають можливість наявності на K2-18b життя, зважаючи на потенційні високі температури на планеті. На їхнє переконання, такі умови можуть довести її океан до стану. Низка вчених допускає також, що екзопланета вкрита не водяним, а лавовим океаном.

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