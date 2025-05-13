Ученые показали потрясающее видео полярного сияния на Юпитере

$41.540.01
46.160.59
ukenru
CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
12:11 • 14653 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
11:29 • 35163 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

10:48 • 37019 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

13 мая, 08:36 • 85344 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 07:44 • 52016 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

13 мая, 05:20 • 110730 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:00 • 113214 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 87593 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 64508 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 63548 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+13°
3м/с
54%
747мм
Популярные новости

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 57682 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 52878 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

13 мая, 08:20 • 47892 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 38379 просмотра

Сериал "Fallout" продлен на 3 сезон

10:29 • 51246 просмотра
публикации

Урожай зерновых в Украине можно увеличить на 20 млн тонн, если использовать потенциал селекции - эксперт

15:04 • 2060 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 08:36 • 85344 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:20 • 110730 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

13 мая, 05:00 • 113214 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 136251 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 38547 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

13 мая, 08:20 • 48040 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 53025 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 57825 просмотра

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 55566 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Ученые показали потрясающее видео полярного сияния на Юпитере

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Ученые получили увеличенное изображение полюсов Юпитера с сиянием, которое в 100 раз ярче земного. Магнитное поле планеты улавливает частицы со спутника Ио и солнечный ветер.

Ученые показали потрясающее видео полярного сияния на Юпитере

Астрономы Научного института космических телескопов в Балтиморе, который управляет телескопами Вебба и Хаббла, получили максимально увеличенное изображение полюсов Юпитера и показали зрелищные полярные сияния планеты-газового гиганта. Ученые уверяют, что они в 100 раз ярче северного сияния на Земле. Об этом сообщает Mashable, передает УНН.

Детали

Эти инопланетные световые шоу не только гигантские, по сравнению с теми, которые люди привыкли видеть на небе над Землей, но и питаются от дополнительного источника. Сильное магнитное поле Юпитера улавливает заряженные частицы из его непосредственного космического окружения.

Это означает, что он не просто захватывает солнечный ветер от Солнца для создания этих световых представлений, но и частицы, выбрасываемые из соседнего спутника Ио, одного из 97 спутников Юпитера и самого вулканического мира в Солнечной системе.

Для детального наблюдения за полярным сиянием на Юпитере мы задействовали космический телескоп Вебба, партнерство NASA и ее европейских и канадских коллег. То, что мы обнаружили, было причинно-следственной загадкой. Когда мы приблизили изображение с помощью телескопа Хаббл, который может выявлять ультрафиолетовый свет, мы думали, что найдем признаки входящих электронов, бомбардирующих верхние слои атмосферы Юпитера

- сказал ведущий исследователь из Университета Лестера в Великобритании Джонатан Николс.

Но то, что они зафиксировали, оказалось невероятно ярким "послесвечением" без проявлений "начальной атаки солнечного ветра".

Телескоп Вебба впервые зафиксировал звезду, которая "глотает" планету: неожиданный финал14.04.25, 21:47 • 10312 просмотров

В течение трех десятилетий ученые придирчиво изучали взаимодействие Юпитера, Сатурна и Урана с космосом, наблюдая за светом, излучаемым заряженными молекулами в верхних слоях их атмосфер. Недавно астрономы даже смогли увидеть странные полярные сияния Нептуна. Эти исследования помогают ученым понять, что происходит высоко над поверхностью планеты и глубоко в ее магнитном поле.

Напомним

Ранее телескоп Вебба впервые смог зафиксировать полярные сияния Нептуна в потрясающих инфракрасных деталях. Активность сияний расположена в средних широтах планеты, а не на полюсах.

Лилия Набока

Лилия Набока

Новости МираТехнологии
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
NASA
Brent
$65.66
Bitcoin
$103,721.60
S&P 500
$5,869.20
Tesla
$321.31
Газ TTF
$35.95
Золото
$3,232.06
Ethereum
$2,549.89