Ученые показали потрясающее видео полярного сияния на Юпитере

Астрономы Научного института космических телескопов в Балтиморе, который управляет телескопами Вебба и Хаббла, получили максимально увеличенное изображение полюсов Юпитера и показали зрелищные полярные сияния планеты-газового гиганта. Ученые уверяют, что они в 100 раз ярче северного сияния на Земле. Об этом сообщает Mashable, передает УНН.

Детали

Эти инопланетные световые шоу не только гигантские, по сравнению с теми, которые люди привыкли видеть на небе над Землей, но и питаются от дополнительного источника. Сильное магнитное поле Юпитера улавливает заряженные частицы из его непосредственного космического окружения.

Это означает, что он не просто захватывает солнечный ветер от Солнца для создания этих световых представлений, но и частицы, выбрасываемые из соседнего спутника Ио, одного из 97 спутников Юпитера и самого вулканического мира в Солнечной системе.

Для детального наблюдения за полярным сиянием на Юпитере мы задействовали космический телескоп Вебба, партнерство NASA и ее европейских и канадских коллег. То, что мы обнаружили, было причинно-следственной загадкой. Когда мы приблизили изображение с помощью телескопа Хаббл, который может выявлять ультрафиолетовый свет, мы думали, что найдем признаки входящих электронов, бомбардирующих верхние слои атмосферы Юпитера - сказал ведущий исследователь из Университета Лестера в Великобритании Джонатан Николс.

Но то, что они зафиксировали, оказалось невероятно ярким "послесвечением" без проявлений "начальной атаки солнечного ветра".

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В течение трех десятилетий ученые придирчиво изучали взаимодействие Юпитера, Сатурна и Урана с космосом, наблюдая за светом, излучаемым заряженными молекулами в верхних слоях их атмосфер. Недавно астрономы даже смогли увидеть странные полярные сияния Нептуна. Эти исследования помогают ученым понять, что происходит высоко над поверхностью планеты и глубоко в ее магнитном поле.

Напомним

Ранее телескоп Вебба впервые смог зафиксировать полярные сияния Нептуна в потрясающих инфракрасных деталях. Активность сияний расположена в средних широтах планеты, а не на полюсах.