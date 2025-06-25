Телескоп Уэбба впервые сфотографировал молодую экзопланету размером с Сатурн
Киев • УНН
Телескоп Джеймса Уэбба сделал первое прямое изображение экзопланеты TWA 7 b, которая является самой маленькой по массе из всех, наблюдаемых непосредственно. Это открытие демонстрирует возможности телескопа и позволяет изучать формирование планетных систем на ранних этапах развития.
Телескоп Джеймса Вебба сделал первое прямое изображение малой экзопланеты, формирующейся вокруг молодой звезды на расстоянии 110 световых лет от Земли. Газовый гигант TWA 7 b - самая маленькая по массе экзопланета, которую удалось увидеть непосредственно, пишет The Guardian, передает УНН.
Космический телескоп имени Джеймса Вебба получил беспрецедентные прямые изображения молодой экзопланеты TWA 7 b, расположенной на расстоянии около 110 световых лет от Земли
Детали
Это первая экзопланета такой малой массы - примерно как у Сатурна - которую удалось непосредственно зафиксировать на фото. Она в 10 раз меньше любой другой планеты, которую до этого момента наблюдали "прямыми" методами.
TWA 7 b вращается вокруг молодой звезды и движется через диск из пыли и каменистых обломков. Ученые зафиксировали на снимках три концентрических кольца, в центре которых и расположена эта планета. Ее орбита в десятки раз дальше от звезды, чем расстояние от Земли до Солнца, а полный оборот занимает несколько сотен лет.
Здесь мы рассматриваем систему, которой около 6 миллионов лет, поэтому мы действительно наблюдаем молодость планетарной системы
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Как удалось получить фото
До этого момента почти все из более чем 6000 известных экзопланет обнаруживались косвенными методами - преимущественно с помощью так называемого транзитного метода, когда фиксируют тень планеты на фоне звезды. Прямое фотографирование до сих пор считалось чрезвычайно сложным из-за слабой яркости планет по сравнению с их звездами.
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Чтобы обойти эту сложность, команда Лагранж применила специальную телескопическую насадку, которая имитирует затмение и скрывает свет звезды, позволяя увидеть объекты рядом. Именно это позволило сфотографировать планету TWA 7 b, которая выглядит на снимках как яркий свет внутри узкого кольца.
Это открытие не только демонстрирует технические возможности "Вебба", но и позволяет заглянуть в формирование планетных систем на ранних этапах их развития.
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