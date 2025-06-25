Телескоп Уэбба впервые сфотографировал молодую экзопланету размером с Сатурн

Телескоп Джеймса Вебба сделал первое прямое изображение малой экзопланеты, формирующейся вокруг молодой звезды на расстоянии 110 световых лет от Земли. Газовый гигант TWA 7 b - самая маленькая по массе экзопланета, которую удалось увидеть непосредственно, пишет The Guardian, передает УНН.

Космический телескоп имени Джеймса Вебба получил беспрецедентные прямые изображения молодой экзопланеты TWA 7 b, расположенной на расстоянии около 110 световых лет от Земли - пишет издание, ссылаясь на журнал Nature

Детали

Это первая экзопланета такой малой массы - примерно как у Сатурна - которую удалось непосредственно зафиксировать на фото. Она в 10 раз меньше любой другой планеты, которую до этого момента наблюдали "прямыми" методами.

TWA 7 b вращается вокруг молодой звезды и движется через диск из пыли и каменистых обломков. Ученые зафиксировали на снимках три концентрических кольца, в центре которых и расположена эта планета. Ее орбита в десятки раз дальше от звезды, чем расстояние от Земли до Солнца, а полный оборот занимает несколько сотен лет.

Здесь мы рассматриваем систему, которой около 6 миллионов лет, поэтому мы действительно наблюдаем молодость планетарной системы сказала астрофизик из Парижской обсерватории, руководившая исследованием, доктор Анн-Мари Лагранж.

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Как удалось получить фото

До этого момента почти все из более чем 6000 известных экзопланет обнаруживались косвенными методами - преимущественно с помощью так называемого транзитного метода, когда фиксируют тень планеты на фоне звезды. Прямое фотографирование до сих пор считалось чрезвычайно сложным из-за слабой яркости планет по сравнению с их звездами.

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Чтобы обойти эту сложность, команда Лагранж применила специальную телескопическую насадку, которая имитирует затмение и скрывает свет звезды, позволяя увидеть объекты рядом. Именно это позволило сфотографировать планету TWA 7 b, которая выглядит на снимках как яркий свет внутри узкого кольца.

Это открытие не только демонстрирует технические возможности "Вебба", но и позволяет заглянуть в формирование планетных систем на ранних этапах их развития.

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