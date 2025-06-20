Телескоп Уэбба показал, как планеты могут формироваться в самых суровых условиях космоса

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба позволил учёным заглянуть в одну из самых активных радиационных зон Млечного Пути и узнать, что даже там могут формироваться планеты, подобные Земле. Это открытие даёт большее понимание мест, где способна зародиться жизнь, пишет УНН со ссылкой на Space.com.

Детали

"Мы думали, что УФ-излучение губительно для формирования планет", – сказал Константин Гетман из Пенсильванского университета.

Однако новые данные, опубликованные в The Astrophysical Journal 20 мая, показали, что даже в такой сложной среде протопланетные диски – зоны газа и пыли, где возникают планеты – могут существовать и развиваться.

Мы не можем видеть, как рождались уже открытые экзопланеты. Поэтому изучаем молодые диски в сложных условиях, например под интенсивным УФ-излучением - пояснила Мария Клаудия Рамирес-Таннус из Института астрономии имени Макса Планка.

В этом случае учёные исследовали диск XUE 1, который окружает молодую звезду в такой среде, изучая его размеры, массу, температуру и состав. Диск XUE 1 получает очень мощное ультрафиолетовое излучение. Это значительно больше, чем когда-либо было у Солнечной системы.

"Если бы эта звезда оказалась вместо Солнца, уровень УФ-излучения снизился бы в 100 тысяч раз", – отметил ведущий автор работы Бейрон Портилла Ревело.

JWST стал незаменимым для такого исследования благодаря своей высокой чувствительности и разрешающей способности. "Никакой другой телескоп не способен увидеть настолько отдалённые и тусклые объекты", – подчеркнула Рамирес-Таннус.

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Данные телескопа Уэбба дополнили наблюдения Габбла, Спитцера и других телескопов. Это позволило обнаружить слабое излучение диска, расположенного в 5500 световых годах. Для анализа команда разработала уникальную термохимическую модель, которая учитывает поведение света, тепла и химических реакций внутри диска. Такие модели помогают оценить запасы материала для планетообразования.

"Это важно для понимания рождения систем, подобных нашей", – отметил Портилла Ревело. До сих пор для XUE 1 не хватало данных, что усложняло моделирование.

Созданные компьютерные спектры сравнивались с наблюдениями, чтобы определить температуру, плотность и состав диска. Анализ показал компактный диск с обрезанными краями: сильное УФ-излучение влияет на температуру и химию газа. В то же время обнаружены следы воды – ключевого элемента для появления землеподобных планет – даже в такой враждебной среде. Главное, что область внутри диска, где могут формироваться каменистые планеты, защищена от губительного УФ-излучения.

Внутренняя зона, где могут родиться планеты типа Земли, остаётся относительно нетронутой ультрафиолетом - подчеркнул Портилла Ревело.

Также исследование показало: формирование планет происходит даже в суровых условиях, что расширяет возможные среды для появления жизнепригодных миров.

"Изучение таких регионов позволяет лучше понять влияние УФ-излучения на формирование дисков вокруг звёзд различных масс и размеров", – подытожил Гетман.

Дополнение

Учёные впервые обнаружили полутяжёлый водяной лёд около молодой звезды, подобной Солнцу. Это подтверждает, что часть воды в Солнечной системе могла сформироваться ещё до рождения Солнца.