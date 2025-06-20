Телескоп Вебба виявив, як планети можуть формуватися в найсуворіших умовах космосу
Київ • УНН
Телескоп Джеймса Вебба виявив, що планети можуть формуватися навіть у найжорсткіших радіаційних умовах Чумацького Шляху. Це відкриття розширює розуміння потенційних місць для зародження життя, показуючи, що протопланетні диски здатні існувати та розвиватися попри інтенсивне УФ-випромінювання.
Космічний телескоп імені Джеймса Вебба дав змогу вченим зазирнути в одну з найактивніших радіаційних зон Чумацького Шляху та дізнатися, що навіть там можуть формуватись планети, подібні до Землі. Це відкриття дає більше розуміння щодо місць, де здатне зародитися життя, пише УНН з посиланням на Space.com.
Деталі
"Ми думали, що УФ-випромінювання згубне для формування планет", – сказав Костянтин Гетман з Пенсильванського університету.
Однак нові дані, опубліковані в The Astrophysical Journal 20 травня, показали, що навіть у такому складному середовищі протопланетні диски – зони газу й пилу, де виникають планети – можуть існувати й розвиватися.
Ми не можемо бачити, як народжувалися вже відкриті екзопланети. Тому вивчаємо молоді диски в складних умовах, наприклад під інтенсивним УФ-випромінюванням
В цьому випадку вчені дослідили диск XUE 1, який оточує молоду зірку в такому середовищі, вивчаючи його розміри, масу, температуру й склад. Диск XUE 1 отримує дуже потужне ультрафіолетове випромінювання. Це значно більше, ніж колись було в Сонячної системи.
"Якби ця зірка опинилась замість Сонця, рівень УФ-випромінювання знизився б у 100 тисяч разів", – зазначив провідний автор роботи Бейрон Портілла Ревело.
JWST став незамінним для такого дослідження завдяки своїй високій чутливості та роздільній здатності. "Жоден інший телескоп не здатен побачити настільки віддалені й тьмяні об’єкти", – наголосила Рамірес-Таннус.
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Дані телескопу Вебба доповнили спостереженнями Габбла, Спітцера й інших телескопів. Це дало змогу виявити слабке випромінювання диска, розташованого за 5500 світлових років. Для аналізу команда розробила унікальну термохімічну модель, яка враховує поведінку світла, тепла й хімічних реакцій усередині диска. Такі моделі допомагають оцінити запаси матеріалу для планетоутворення.
"Це важливо для розуміння народження систем, подібних до нашої", – зазначив Портілла Ревело. Дотепер для XUE 1 бракувало даних, що ускладнювало моделювання.
Створені комп’ютерні спектри порівнювали зі спостереженнями, щоб визначити температуру, щільність і склад диска. Аналіз показав компактний диск з обрізаними краями: сильне УФ-випромінювання впливає на температуру та хімію газу. Водночас виявлено сліди води – ключового елемента для появи землеподібних планет – навіть у такому ворожому середовищі. Головне, що область всередині диска, де можуть формуватись кам’янисті планети, захищена від згубного УФ-випромінювання.
Внутрішня зона, де можуть народитися планети типу Землі, лишається відносно недоторканою ультрафіолетом
Також дослідження показало: формування планет відбувається навіть у суворих умовах, що розширює можливі середовища для появи життєпридатних світів.
"Вивчення таких регіонів дозволяє краще зрозуміти вплив УФ-випромінювання на формування дисків навколо зірок різних мас і розмірів", – підсумував Гетман.
Доповнення
Вчені вперше виявили напівважкий водяний лід біля молодої зірки, подібної до Сонця. Це підтверджує, що частина води в Сонячній системі могла сформуватися ще до народження Сонця.