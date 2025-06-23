Новый революционный телескоп показал первые изображения неба

Мощный новый телескоп в Чили опубликовал свои первые изображения, демонстрирующие его беспрецедентную способность заглядывать в темные глубины Вселенной, пишет УНН со ссылкой на BBC.

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На одном снимке огромные красочные облака газа и пыли кружат в сфере звездообразования в 9000 световых годах от Земли.

Обсерватория имени Веры Рубин, где находится самая мощная в мире цифровая камера, обещает изменить наше понимание Вселенной. Если в нашей Солнечной системе существует девятая планета, то ученые говорят, что этот телескоп найдет ее в первый год, пишет издание.

Он должен обнаруживать астероиды-убийцы в непосредственной близости от Земли и составить карту Млечного Пути. Он также должен ответить на важные вопросы о темной материи, загадочном веществе, которое составляет большую часть нашей Вселенной.

Этот момент, который происходит раз в поколение, является началом непрерывной 10-летней съемки южного ночного неба, отмечает издание.

"Я лично работаю над этим вопросом уже около 25 лет. Десятилетиями мы хотели построить этот феноменальный объект и провести такой обзор", - говорит профессор Кэтрин Хейманс, королевский астроном Шотландии.

Обсерватория имени Веры Рубин, как сообщается, может увеличить количество известных объектов в нашей солнечной системе в десять раз.

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