Новий революційний телескоп показав перші зображення неба

Потужний новий телескоп у Чилі опублікував свої перші зображення, що демонструють його безпрецедентну здатність заглядати у темні глибини Всесвіту, пише УНН з посиланням на BBC.

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На одному знімку величезні барвисті хмари газу та пилу кружляють у сфері зіркоутворення за 9000 світлових років від Землі.

Обсерваторія імені Вери Рубін, де знаходиться найпотужніша у світі цифрова камера, обіцяє змінити наше розуміння Всесвіту. Якщо в нашій Сонячній системі існує дев'ята планета, то вчені кажуть, що цей телескоп знайде її в перший рік, пише видання.

Він повинен виявляти астероїди-вбивці в безпосередній близькості від Землі та скласти мапу Чумацького Шляху. Він також має відповісти на важливі питання про темну матерію, загадкову речовину, яка становить більшу частину нашого Всесвіту.

Цей момент, який відбувається раз у покоління, є початком безперервної 10-річної зйомки південного нічного неба, зазначає видання.

"Я особисто працюю над цим питанням уже близько 25 років. Десятиліттями ми хотіли побудувати цей феноменальний об'єкт та провести такий огляд", - каже професор Кетрін Гейманс, королівський астроном Шотландії.

Обсерваторія імені Вери Рубін, як повідомляється, може збільшити кількість відомих об'єктів у нашій сонячній системі удесятеро.

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