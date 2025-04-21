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Марсохід NASA виявив на Марсі елементи, які можуть свідчити про існування на Червоній планеті життя

Київ • УНН

 • 3626 перегляди

Марсохід Curiosity виявив у кратері Гейл мінерал сидерит, що вказує на давній вуглецевий цикл, необхідний для життя. Вчені вважають, що незбалансований цикл міг знищити ці умови близько 3,5 млрд років тому.

Марсохід NASA виявив на Марсі елементи, які можуть свідчити про існування на Червоній планеті життя

Вчені, за допомогою даних марсохода Curiosity, виявили на Марсі різновид карбонату заліза, що може бути одним із найбільших доказів того, що життя на Червоній планеті могло існувати. Також є версія, що могло знищити це життя, пише УНН з посиланням на Space.com.

Деталі

Учені зробили несподіване відкриття на Марсі, коли провели аналіз даних, надісланих на Землю марсоходом NASA Curiosity. Коли він пробурив поверхню кратера Гейл і взяв зразки породи, то за допомогою приладів виявив мінерал сидерит - карбонат заліза. Його присутність показує, що на Марсі мільярди років тому існував вуглецевий цикл, що свідчить про те, що колись Марс був придатним для життя. Можливо, життя на Червоній планеті колись існувало.

Протягом останніх чотирьох мільярдів років вуглецевий цикл на Землі створює необхідні умови для існування на нашій планеті життя. Кругообіг вуглецю між атмосферою, сушею та океаном, забезпечує ключовий матеріал для всіх живих істот.

Усі дані вказують на те, що Марс у минулому мав річки, озера і моря з рідкої води на поверхні. Щоб ця вода існувала в рідкому вигляді необхідно, щоб на Марсі було тепло. Таким чином можна зробити висновок, що в атмосфері Червоної планети мало бути багато діоксиду вуглецю або вуглекислого газу, який викидали вулкани. Велика частина цього вуглекислого газу могла б піти в космос, але залишилося б достатньо, щоб нагріти Марс і залишити сліди цього вуглецю в мінералах, які знаходяться на поверхні.

Апарат NASA виявив найбільші органічні молекули на Марсі01.04.25, 03:52 • 11972 перегляди

Разом із сидеритом у породах було виявлено й інші мінерали, зокрема, добре розчинні у воді солі сульфату магнію, які, як вважають учені, і приховують сигнал сидериту. Тому його раніше не могли виявити.

Якщо життя на Марсі було, то чому зникло

Науковці вважають, що якщо зразки є репрезентативними для всієї Червоної планети, це, ймовірно, вказує на те, що на Марсі існував незбалансований вуглецевий цикл понад 3 млрд років тому. Іншими словами, значно більше діоксиду вуглецю було ізольовано в породах, ніж згодом було викинуто назад в атмосферу.

У довгостроковій перспективі це знизило здатність Марса підтримувати необхідні умови для процвітання життя, і все це потенційне життя було знищено. Можливо, це сталося 3,5 млрд років тому, коли на Землі життя тільки почало процвітати.

Доповнення

Airbus SE виграла контракт на 194 мільйони доларів США на розробку посадкової платформи, яка доставить марсохід, побудований у Великій Британії, на Марс для місії з пошуку ознак життя.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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