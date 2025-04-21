Марсоход NASA обнаружил на Марсе элементы, которые могут свидетельствовать о существовании на Красной планете жизни

Ученые, с помощью данных марсохода Curiosity, обнаружили на Марсе разновидность карбоната железа, что может быть одним из самых больших доказательств того, что жизнь на Красной планете могла существовать. Также есть версия, что могло уничтожить эту жизнь, пишет УНН со ссылкой на Space.com.

Детали

Ученые сделали неожиданное открытие на Марсе, когда провели анализ данных, присланных на Землю марсоходом NASA Curiosity. Когда он пробурил поверхность кратера Гейл и взял образцы породы, то с помощью приборов обнаружил минерал сидерит - карбонат железа. Его присутствие показывает, что на Марсе миллиарды лет назад существовал углеродный цикл, что свидетельствует о том, что когда-то Марс был пригоден для жизни. Возможно, жизнь на Красной планете когда-то существовала.

На протяжении последних четырех миллиардов лет углеродный цикл на Земле создает необходимые условия для существования на нашей планете жизни. Круговорот углерода между атмосферой, сушей и океаном, обеспечивает ключевой материал для всех живых существ.

Все данные указывают на то, что Марс в прошлом имел реки, озера и моря с жидкой водой на поверхности. Чтобы эта вода существовала в жидком виде необходимо, чтобы на Марсе было тепло. Таким образом можно сделать вывод, что в атмосфере Красной планеты должно было быть много диоксида углерода или углекислого газа, который выбрасывали вулканы. Большая часть этого углекислого газа могла бы уйти в космос, но осталось бы достаточно, чтобы нагреть Марс и оставить следы этого углерода в минералах, которые находятся на поверхности.

Аппарат NASA обнаружил самые большие органические молекулы на Марсе

Вместе с сидеритом в породах были обнаружены и другие минералы, в частности, хорошо растворимые в воде соли сульфата магния, которые, как считают ученые, и скрывают сигнал сидерита. Поэтому его раньше не могли обнаружить.

Если жизнь на Марсе была, то почему исчезла

Ученые считают, что если образцы являются репрезентативными для всей Красной планеты, это, вероятно, указывает на то, что на Марсе существовал несбалансированный углеродный цикл более 3 млрд лет назад. Иными словами, значительно больше диоксида углерода было изолировано в породах, чем впоследствии было выброшено обратно в атмосферу.

В долгосрочной перспективе это снизило способность Марса поддерживать необходимые условия для процветания жизни, и вся эта потенциальная жизнь была уничтожена. Возможно, это произошло 3,5 млрд лет назад, когда на Земле жизнь только начала процветать.

Дополнение

Airbus SE выиграла контракт на 194 миллиона долларов США на разработку посадочной платформы, которая доставит марсоход, построенный в Великобритании, на Марс для миссии по поиску признаков жизни.