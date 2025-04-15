Сінгапурський аеропорт Чангі знову очолив рейтинг Skytrax. Він має торговий центр, сади, водоспад, курорти, готелі, виставки, музей, кінотеатр та тематичний парк.
Airbus виграла контракт на розробку посадкової платформи для доставки марсохода на Марс у рамках місії ExoMars, запуск якої заплановано на 2028 рік. Контракт створить близько 200 робочих місць.
Airbus співпрацює зі стартапом Chaise Longue над розробкою двоярусних пасажирських сидінь для літаків. Концепція передбачає розміщення крісел на двох рівнях замість багажних полиць, що може змінити майбутнє авіаперевезень.
IATA прогнозує рекордний дохід авіаіндустрії понад $1 трлн та 5 млрд пасажирів у 2024 році. Середній прибуток на пасажира зросте до $7, попри проблеми з поставками літаків та геополітичні конфлікти.
Пентагон уклав контракт зі SpaceX на підключення 2500 терміналів Starlink в Україні до захищеної мережі Starshield. Контракт діятиме до 2025 року та забезпечить більш безпечний військовий зв'язок.
Meteosat-12 - перший геостаціонарний супутник третього покоління введено в експлуатацію. Він забезпечить точніші прогнози погоди та зможе відстежувати блискавки в реальному часі протягом наступних 20 років.
Три провідні європейські космічні компанії планують створити спільне підприємство для конкуренції зі Starlink. Проект під кодовою назвою "Bromo" передбачає розробку нового супер-супутника.
Провідні європейські розробники електричних літаків з вертикальним зльотом зіткнулися з фінансовими проблемами. Lilium оголосила про банкрутство, а Volocopter може перейти під контроль китайської Geely.
Goldman Sachs прогнозує зростання фондового ринку США до кінця 2024 року після перемоги Трампа. Банк виділив ключові сектори для інвестування, включаючи хімічну промисловість, автопром та оборонний сектор.
Airbus планує скоротити до 2500 робочих місць у своєму оборонному і космічному підрозділі через "складне бізнес-середовище". Скорочення торкнуться 7% робочої сили, конкретні посади будуть визначені після обговорення з профспілками.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до москви в п'ятницю, щоб зустрітися з президентом росії володимиром путіним в рамках своєї "миротворчої місії", підтвердив його прессекретар.
Літак Airbus A320 авіакомпанії Austrian Airlines, що летів з Майорки до Відня, отримав серйозні пошкодження від граду, який розбив лобове скло і носову частину літака. Це змусило пілотів здійснити посадку наосліп у Відні.
Міністр оборони України Рустем Умеров закликав провідні світові оборонні компанії і технологічних гігантів інвестувати у виробництво озброєнь в Україні і створювати спільні оборонні підприємства під час азіатського саміту з безпеки Shangri-La Dialogue.
Уряд Канади надав аерокосмічним компаніям Airbus і Bombardier винятки з обмежень на використання російського титану попри санкції, що викликало обурення посла України і спонукало комітет у закордонних справах Палати громад провести слухання з приводу цього рішення.
Латвійська авіакомпанія airBaltic обговорила з українськими урядовцями свої стратегічні плани щодо відновлення роботи на українському ринку після того, як повітряний простір знову відкриється для цивільних польотів після війни.