В Австрії пасажирський літак потрапив у сильну грозу, град розбив лобове скло і зламав носову частину

Літак Airbus A320 авіакомпанії Austrian Airlines, що летів з Майорки до Відня, отримав серйозні пошкодження від граду, який розбив лобове скло і носову частину літака. Це змусило пілотів здійснити посадку наосліп у Відні.