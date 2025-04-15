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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 17890 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 127737 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 122977 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124393 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123360 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 126897 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 189494 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76695 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163950 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Новини Світу • 10 квітня, 14:56 • 68447 перегляди

Airbus виграла контракт на $194 млн на посадку європейського марсохода на Марс

Airbus виграла контракт на розробку посадкової платформи для доставки марсохода на Марс у рамках місії ExoMars, запуск якої заплановано на 2028 рік. Контракт створить близько 200 робочих місць.

Новини Світу • 29 березня, 08:00 • 15422 перегляди

Airbus розглядає концепцію двоярусних сидінь у літаках

Airbus співпрацює зі стартапом Chaise Longue над розробкою двоярусних пасажирських сидінь для літаків. Концепція передбачає розміщення крісел на двох рівнях замість багажних полиць, що може змінити майбутнє авіаперевезень.

Новини Світу • 12 лютого, 20:59 • 52349 перегляди

Доходи авіакомпаній сягнуть історичного максимуму в 1 трильйон доларів - CNN

IATA прогнозує рекордний дохід авіаіндустрії понад $1 трлн та 5 млрд пасажирів у 2024 році. Середній прибуток на пасажира зросте до $7, попри проблеми з поставками літаків та геополітичні конфлікти.

Новини Світу • 11 грудня, 10:12 • 15546 перегляди

SpaceX отримала контракт Пентагону на розширення Starshield в Україні: чому це важливо

Пентагон уклав контракт зі SpaceX на підключення 2500 терміналів Starlink в Україні до захищеної мережі Starshield. Контракт діятиме до 2025 року та забезпечить більш безпечний військовий зв'язок.

Війна • 7 грудня, 10:02 • 25080 перегляди

Найдосконаліший метеорологічний супутник Європи вже працює: обіцяють швидкі прогнози погоди

Meteosat-12 - перший геостаціонарний супутник третього покоління введено в експлуатацію. Він забезпечить точніші прогнози погоди та зможе відстежувати блискавки в реальному часі протягом наступних 20 років.

Новини Світу • 5 грудня, 12:26 • 16940 перегляди

Європейські гіганти Airbus, Thales і Leonardo створять альянс для конкуренції зі Starlink

Три провідні європейські космічні компанії планують створити спільне підприємство для конкуренції зі Starlink. Проект під кодовою назвою "Bromo" передбачає розробку нового супер-супутника.

Новини Світу • 3 грудня, 17:05 • 19152 перегляди

Мрії Європи про літаюче таксі руйнуються через брак грошей: що відбувається з eVTOL

Провідні європейські розробники електричних літаків з вертикальним зльотом зіткнулися з фінансовими проблемами. Lilium оголосила про банкрутство, а Volocopter може перейти під контроль китайської Geely.

Економіка • 27 листопада, 15:07 • 17682 перегляди

Goldman Sachs прогнозує зростання акцій, а також перераховує сектори, які можуть виграти після виборів у США

Goldman Sachs прогнозує зростання фондового ринку США до кінця 2024 року після перемоги Трампа. Банк виділив ключові сектори для інвестування, включаючи хімічну промисловість, автопром та оборонний сектор.

Економіка • 7 листопада, 07:46 • 19562 перегляди

Airbus скоротить 2 500 робочих місць у своєму оборонному і космічному підрозділі

Airbus планує скоротити до 2500 робочих місць у своєму оборонному і космічному підрозділі через "складне бізнес-середовище". Скорочення торкнуться 7% робочої сили, конкретні посади будуть визначені після обговорення з профспілками.

Новини Світу • 16 жовтня, 15:54 • 16047 перегляди

Орбан прибув до москви і зустрінеться із путіним – прессекретар угорського прем'єра

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до москви в п'ятницю, щоб зустрітися з президентом росії володимиром путіним в рамках своєї "миротворчої місії", підтвердив його прессекретар.

Новини Світу • 5 липня, 09:39 • 14520 перегляди

В Австрії пасажирський літак потрапив у сильну грозу, град розбив лобове скло і зламав носову частину

Літак Airbus A320 авіакомпанії Austrian Airlines, що летів з Майорки до Відня, отримав серйозні пошкодження від граду, який розбив лобове скло і носову частину літака. Це змусило пілотів здійснити посадку наосліп у Відні.

Новини Світу • 10 червня, 14:12 • 21551 перегляди

Умєров закликав світові оборонні компанії інвестувати у виробництво зброї в Україні

Міністр оборони України Рустем Умеров закликав провідні світові оборонні компанії і технологічних гігантів інвестувати у виробництво озброєнь в Україні і створювати спільні оборонні підприємства під час азіатського саміту з безпеки Shangri-La Dialogue.

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У Канаді обурилися звільненням аерокосмічних компаній від російських титанових санкцій: питання вивчать у парламенті

Уряд Канади надав аерокосмічним компаніям Airbus і Bombardier винятки з обмежень на використання російського титану попри санкції, що викликало обурення посла України і спонукало комітет у закордонних справах Палати громад провести слухання з приводу цього рішення.

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Українські урядовці обговорили з представниками airBaltic відновлення роботи після відкриття повітряного простору

Латвійська авіакомпанія airBaltic обговорила з українськими урядовцями свої стратегічні плани щодо відновлення роботи на українському ринку після того, як повітряний простір знову відкриється для цивільних польотів після війни.

Економіка • 25 березня, 16:55 • 35134 перегляди