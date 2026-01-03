Airbus перевищив річний план поставок літаків у 2025 році
Київ • УНН
Airbus поставив 793 літаки у 2025 році, перевищивши переглянутий план у 790 одиниць. Це сталося попри технічні проблеми з моделлю A320 та затримки у ланцюгу поставок.
Європейський авіабудівний гігант Airbus SE за підсумками 2025 року поставив клієнтам 793 літаки. Таким чином компанія зуміла перевершити свій переглянутий річний план, який передбачав передачу 790 повітряних суден. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними джерел, знайомих із ситуацією, виробник суттєво наростив темпи роботи в останні дні року, щоб досягти цільових показників. Наразі оприлюднені цифри є попередніми та можуть зазнати незначних змін після завершення офіційного аудиту.
Варто зазначити, що минулого місяця Airbus був змушений знизити свій початковий прогноз, який становив 820 літаків. Коригування планів відбулося через низку технічних проблем із моделлю A320, зокрема:
- масове відкликання бортів для оновлення програмного забезпечення;
- виявлення панелей фюзеляжу, що не відповідали специфікаціям та потребували додаткових перевірок.
Значення показників для галузі
Показники поставок Airbus та його головного конкурента Boeing Co. є ключовими індикаторами фінансового стану компаній, оскільки саме передача готової продукції замовнику забезпечує основний приплив грошових коштів. Окрім того, ці дані відображають стабільність глобальної мережі постачання компонентів.
Протягом останніх років Airbus стикався з труднощами через несвоєчасне отримання деталей – від елементів інтер’єру салону до двигунів, що неодноразово призводило до затримок у виробничому циклі.
Офіційні перевірені дані про замовлення та поставки компанія оприлюднить після закриття ринків 12 січня.
