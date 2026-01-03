$42.170.00
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
15:51
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04
У п'яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП
2 січня, 11:39
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП
2 січня, 09:17
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь

Ексклюзив

31 грудня, 20:23
31 грудня, 20:23
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
31 грудня, 16:46
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото
1 січня, 12:15
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 року
1 січня, 00:07
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати
1 січня, 00:00
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
31 грудня, 16:46
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя
31 грудня, 15:46
Airbus перевищив річний план поставок літаків у 2025 році

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Airbus поставив 793 літаки у 2025 році, перевищивши переглянутий план у 790 одиниць. Це сталося попри технічні проблеми з моделлю A320 та затримки у ланцюгу поставок.

Airbus перевищив річний план поставок літаків у 2025 році

Європейський авіабудівний гігант Airbus SE за підсумками 2025 року поставив клієнтам 793 літаки. Таким чином компанія зуміла перевершити свій переглянутий річний план, який передбачав передачу 790 повітряних суден. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними джерел, знайомих із ситуацією, виробник суттєво наростив темпи роботи в останні дні року, щоб досягти цільових показників. Наразі оприлюднені цифри є попередніми та можуть зазнати незначних змін після завершення офіційного аудиту.

Boeing збільшує відрив від Airbus завдяки рекордним замовленням на 777X на тлі проблем конкурента09.12.25, 21:25 • 7504 перегляди

Варто зазначити, що минулого місяця Airbus був змушений знизити свій початковий прогноз, який становив 820 літаків. Коригування планів відбулося через низку технічних проблем із моделлю A320, зокрема:

  • масове відкликання бортів для оновлення програмного забезпечення;
    • виявлення панелей фюзеляжу, що не відповідали специфікаціям та потребували додаткових перевірок.

      Значення показників для галузі

      Показники поставок Airbus та його головного конкурента Boeing Co. є ключовими індикаторами фінансового стану компаній, оскільки саме передача готової продукції замовнику забезпечує основний приплив грошових коштів. Окрім того, ці дані відображають стабільність глобальної мережі постачання компонентів.

      Європейські авіаційні регулятори вимагають перевірок літаків Airbus A320 через дефекти панелей17.12.25, 20:44 • 5192 перегляди

      Протягом останніх років Airbus стикався з труднощами через несвоєчасне отримання деталей – від елементів інтер’єру салону до двигунів, що неодноразово призводило до затримок у виробничому циклі.

      Офіційні перевірені дані про замовлення та поставки компанія оприлюднить після закриття ринків 12 січня. 

      Профспілка звинувачує іспанського постачальника Airbus у збоях на заводах - ЗМІ05.12.25, 20:28 • 4651 перегляд

      Степан Гафтко

      ЕкономікаНовини СвітуТехнології
      Техніка
      Бренд
      Airbus A320 серії
      Airbus
      Boeing