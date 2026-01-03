Airbus перевыполнил годовой план поставок самолетов в 2025 году
Airbus поставил 793 самолета в 2025 году, превысив пересмотренный план в 790 единиц. Это произошло несмотря на технические проблемы с моделью A320 и задержки в цепочке поставок.
Европейский авиастроительный гигант Airbus SE по итогам 2025 года поставил клиентам 793 самолета. Таким образом, компания сумела превзойти свой пересмотренный годовой план, который предусматривал передачу 790 воздушных судов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
По данным источников, знакомых с ситуацией, производитель существенно нарастил темпы работы в последние дни года, чтобы достичь целевых показателей. Сейчас обнародованные цифры являются предварительными и могут претерпеть незначительные изменения после завершения официального аудита.
Стоит отметить, что в прошлом месяце Airbus был вынужден снизить свой первоначальный прогноз, который составлял 820 самолетов. Корректировка планов произошла из-за ряда технических проблем с моделью A320, в частности:
- массовый отзыв бортов для обновления программного обеспечения;
- обнаружение панелей фюзеляжа, не соответствовавших спецификациям и требовавших дополнительных проверок.
Значение показателей для отрасли
Показатели поставок Airbus и его главного конкурента Boeing Co. являются ключевыми индикаторами финансового состояния компаний, поскольку именно передача готовой продукции заказчику обеспечивает основной приток денежных средств. Кроме того, эти данные отражают стабильность глобальной сети поставок компонентов.
В течение последних лет Airbus сталкивался с трудностями из-за несвоевременного получения деталей – от элементов интерьера салона до двигателей, что неоднократно приводило к задержкам в производственном цикле.
Официальные проверенные данные о заказах и поставках компания обнародует после закрытия рынков 12 января.
