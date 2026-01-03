Airbus перевыполнил годовой план поставок самолетов в 2025 году

$42.170.00
49.550.00
ukenru
19:16 • 5482 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 20173 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 27572 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 29909 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 49229 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 71349 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 63985 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 84279 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 46931 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 74855 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
70%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Премьер Чехии обещает пересмотреть поставки боеприпасов Украине3 января, 13:49 • 7950 просмотра
Мадуро и его жену захватили в собственной спальне - CNN3 января, 14:54 • 7322 просмотра
Вице-президент Венесуэлы посетила Россию после заявления США о захвате Мадуро3 января, 15:13 • 9474 просмотра
россия требует от США освободить Николаса Мадуро и его жену3 января, 15:38 • 6964 просмотра
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima после задержанияPhoto16:37 • 21674 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 64921 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 83778 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 97080 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 233467 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 163613 просмотра
Актуальные люди
Николас Мадуро
Дональд Трамп
Марко Рубио
Пэм Бонди
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Венесуэла
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 58489 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 68287 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 66211 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 163613 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 61744 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Серия Airbus A320

Airbus перевыполнил годовой план поставок самолетов в 2025 году

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Airbus поставил 793 самолета в 2025 году, превысив пересмотренный план в 790 единиц. Это произошло несмотря на технические проблемы с моделью A320 и задержки в цепочке поставок.

Airbus перевыполнил годовой план поставок самолетов в 2025 году

Европейский авиастроительный гигант Airbus SE по итогам 2025 года поставил клиентам 793 самолета. Таким образом, компания сумела превзойти свой пересмотренный годовой план, который предусматривал передачу 790 воздушных судов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По данным источников, знакомых с ситуацией, производитель существенно нарастил темпы работы в последние дни года, чтобы достичь целевых показателей. Сейчас обнародованные цифры являются предварительными и могут претерпеть незначительные изменения после завершения официального аудита.

Boeing увеличивает отрыв от Airbus благодаря рекордным заказам на 777X на фоне проблем конкурента09.12.25, 21:25 • 7508 просмотров

Стоит отметить, что в прошлом месяце Airbus был вынужден снизить свой первоначальный прогноз, который составлял 820 самолетов. Корректировка планов произошла из-за ряда технических проблем с моделью A320, в частности:

  • массовый отзыв бортов для обновления программного обеспечения;
    • обнаружение панелей фюзеляжа, не соответствовавших спецификациям и требовавших дополнительных проверок.

      Значение показателей для отрасли

      Показатели поставок Airbus и его главного конкурента Boeing Co. являются ключевыми индикаторами финансового состояния компаний, поскольку именно передача готовой продукции заказчику обеспечивает основной приток денежных средств. Кроме того, эти данные отражают стабильность глобальной сети поставок компонентов.

      Европейские авиационные регуляторы требуют проверок самолетов Airbus A320 из-за дефектов панелей17.12.25, 20:44 • 5194 просмотра

      В течение последних лет Airbus сталкивался с трудностями из-за несвоевременного получения деталей – от элементов интерьера салона до двигателей, что неоднократно приводило к задержкам в производственном цикле.

      Официальные проверенные данные о заказах и поставках компания обнародует после закрытия рынков 12 января. 

      Профсоюз обвиняет испанского поставщика Airbus в сбоях на заводах - СМИ05.12.25, 20:28 • 4655 просмотров

      Степан Гафтко

      ЭкономикаНовости МираТехнологии
      Техника
      Бренд
      Серия Airbus A320
      Airbus
      Боинг