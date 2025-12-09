Boeing увеличивает отрыв от Airbus благодаря рекордным заказам на 777X на фоне проблем конкурента

Компания Boeing значительно увеличила свое преимущество над европейским конкурентом Airbus SE, испытывающим неудачи, получив в ноябре 164 заказа на самолеты. Почти половина этих заказов приходится на широкофюзеляжные лайнеры 777X. Этот успех контрастирует с рядом недавних проблем качества у французского производителя. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Среди заказов Boeing было 65 самолетов 777X от Emirates и еще девять от другого клиента. В общей сложности Boeing достиг 1000 валовых заказов к ноябрю, тогда как Airbus имеет 797. Однако Boeing также зафиксировал 38 отмененных рейсов в ноябре, включая отмену Etihad Airways заказов на 15 777X.

Тем временем Airbus столкнулся с несколькими недостатками качества, включая потенциально дефектные металлические панели, и снизил свой годовой план поставок. На этой неделе Федеральное управление гражданской авиации США обновило директиву, которая требует от эксплуатантов почти 2000 самолетов семейства Airbus A320 чаще проверять крепления дверей на наличие возможных трещин.

Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Уолш прокомментировал это, заявив, что Boeing "значительно повысил свои стандарты", тогда как недавние неудачи подорвали доверие к качеству производства Airbus.

Несмотря на лидерство в заказах, Boeing осторожно наращивает мощности заводов под надзором правительства после инцидента с 737 Max в прошлом году. В ноябре компания поставила только 44 самолета, тогда как Airbus передал клиентам 72 самолета. По состоянию на 30 ноября Boeing поставил 537 самолетов против 657 для Airbus.

