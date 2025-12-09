$42.070.01
Boeing увеличивает отрыв от Airbus благодаря рекордным заказам на 777X на фоне проблем конкурента

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Boeing получил 164 заказа на самолеты в ноябре, включая 65 самолетов 777X от Emirates, в то время как Airbus столкнулся с проблемами качества и снизил план поставок. В целом Boeing достиг 1000 валовых заказов, тогда как Airbus имеет 797.

Boeing увеличивает отрыв от Airbus благодаря рекордным заказам на 777X на фоне проблем конкурента

Компания Boeing значительно увеличила свое преимущество над европейским конкурентом Airbus SE, испытывающим неудачи, получив в ноябре 164 заказа на самолеты. Почти половина этих заказов приходится на широкофюзеляжные лайнеры 777X. Этот успех контрастирует с рядом недавних проблем качества у французского производителя. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Среди заказов Boeing было 65 самолетов 777X от Emirates и еще девять от другого клиента. В общей сложности Boeing достиг 1000 валовых заказов к ноябрю, тогда как Airbus имеет 797. Однако Boeing также зафиксировал 38 отмененных рейсов в ноябре, включая отмену Etihad Airways заказов на 15 777X.

Профсоюз обвиняет испанского поставщика Airbus в сбоях на заводах - СМИ05.12.25, 20:28 • 4520 просмотров

Тем временем Airbus столкнулся с несколькими недостатками качества, включая потенциально дефектные металлические панели, и снизил свой годовой план поставок. На этой неделе Федеральное управление гражданской авиации США обновило директиву, которая требует от эксплуатантов почти 2000 самолетов семейства Airbus A320 чаще проверять крепления дверей на наличие возможных трещин. 

Airbus во второй раз за неделю столкнулся с дефектом в самолетах A320: после сбоя в программном обеспечении обнаружены проблемы в фюзеляже01.12.25, 15:36 • 4615 просмотров

Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Уолш прокомментировал это, заявив, что Boeing "значительно повысил свои стандарты", тогда как недавние неудачи подорвали доверие к качеству производства Airbus.

Несмотря на лидерство в заказах, Boeing осторожно наращивает мощности заводов под надзором правительства после инцидента с 737 Max в прошлом году. В ноябре компания поставила только 44 самолета, тогда как Airbus передал клиентам 72 самолета. По состоянию на 30 ноября Boeing поставил 537 самолетов против 657 для Airbus.

Индийская авиакомпания IndiGo отменила более 70 рейсов из-за нехватки пилотов и сбоев03.12.25, 17:42 • 3542 просмотра

