18:15 • 1120 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
15:45 • 6634 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 12006 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 28032 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 24419 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 29301 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 41316 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 48193 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 40977 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 71977 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Профсоюз обвиняет испанского поставщика Airbus в сбоях на заводах - СМИ

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Испанский профсоюз UGT FICA Sevilla обвиняет Sofitec Aero SL, поставщика Airbus, в фальсификации данных и использовании просроченных материалов. Это касается деталей для популярной модели Airbus A320, что привело к сокращению поставок.

Профсоюз обвиняет испанского поставщика Airbus в сбоях на заводах - СМИ

Испанский поставщик, ответственный за ненадлежащее качество самого популярного самолета Airbus SE, обвиняется местным профсоюзом в более масштабных производственных проблемах, говорится в письме, направленном генеральному директору авиапроизводителя, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Испанский профсоюз UGT FICA Sevilla заявил, что компания Sofitec Aero SL подделывала даты на нескольких этапах производственного процесса, чтобы детали соответствовали спецификациям Airbus, говорится в письме профсоюза от 5 декабря, с которым ознакомилось агентство Bloomberg News.

Airbus срочно обновляет программное обеспечение на самолетах A320 после инцидента с системами управления полетом28.11.25, 20:23 • 8886 просмотров

В служебной записке генеральному директору Гийому Фори профсоюз раскрыл ряд других случаев ненадлежащего качества, выявленных в севильской компании Sofitec, включая использование просроченных красок и герметиков, а также проведение несанкционированного ремонта деталей из углеродного волокна. По данным профсоюза, об этих фактах сообщили сами работники.

В Airbus заявили, что не могут комментировать конкретные заявления профсоюза.

Авиарейсы по всему миру в хаосе из-за отзыва бестселлера Airbus в преддверии праздничного сезона29.11.25, 09:17 • 4440 просмотров

"Мы всегда поддерживаем открытый канал связи со всеми участниками цепочки поставок. Хотя мы не можем подтвердить или прокомментировать это конкретное заявление, мы приняли меры по его устранению, как только оно было обнаружено в ходе нашей внутренней процедуры контроля качества", — сообщила компания в электронном письме.

Sofitec не ответила на неоднократные запросы о комментариях.

Добавим

Обвинения выдвинуты против поставщика самой популярной модели Airbus A320. Дефекты качества панелей, произведенных Sofitec, вынудили авиапроизводителя сократить запланированный на 2025 год срок поставки из-за объема необходимых проверок. В своем письме профсоюз не упомянул о недостатках качества, которые могли привести к проблемам с панелями.

На этой неделе Airbus сообщила, что обнаружила в передней части своего A320 панели, поставленные Sofitec, которые оказались либо слишком толстыми, либо слишком тонкими и требуют дополнительных проверок.

В общей сложности более 600 самолетов, некоторые из которых уже эксплуатируются, должны пройти проверки.

Airbus во второй раз за неделю столкнулся с дефектом в самолетах A320: после сбоя в программном обеспечении обнаружены проблемы в фюзеляже01.12.25, 15:36 • 4568 просмотров

Антонина Туманова

Новости МираТехнологии
Техника
Серия Airbus A320
Airbus