Профсоюз обвиняет испанского поставщика Airbus в сбоях на заводах - СМИ

Испанский поставщик, ответственный за ненадлежащее качество самого популярного самолета Airbus SE, обвиняется местным профсоюзом в более масштабных производственных проблемах, говорится в письме, направленном генеральному директору авиапроизводителя, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Испанский профсоюз UGT FICA Sevilla заявил, что компания Sofitec Aero SL подделывала даты на нескольких этапах производственного процесса, чтобы детали соответствовали спецификациям Airbus, говорится в письме профсоюза от 5 декабря, с которым ознакомилось агентство Bloomberg News.

В служебной записке генеральному директору Гийому Фори профсоюз раскрыл ряд других случаев ненадлежащего качества, выявленных в севильской компании Sofitec, включая использование просроченных красок и герметиков, а также проведение несанкционированного ремонта деталей из углеродного волокна. По данным профсоюза, об этих фактах сообщили сами работники.

В Airbus заявили, что не могут комментировать конкретные заявления профсоюза.

"Мы всегда поддерживаем открытый канал связи со всеми участниками цепочки поставок. Хотя мы не можем подтвердить или прокомментировать это конкретное заявление, мы приняли меры по его устранению, как только оно было обнаружено в ходе нашей внутренней процедуры контроля качества", — сообщила компания в электронном письме.

Sofitec не ответила на неоднократные запросы о комментариях.

Обвинения выдвинуты против поставщика самой популярной модели Airbus A320. Дефекты качества панелей, произведенных Sofitec, вынудили авиапроизводителя сократить запланированный на 2025 год срок поставки из-за объема необходимых проверок. В своем письме профсоюз не упомянул о недостатках качества, которые могли привести к проблемам с панелями.

На этой неделе Airbus сообщила, что обнаружила в передней части своего A320 панели, поставленные Sofitec, которые оказались либо слишком толстыми, либо слишком тонкими и требуют дополнительных проверок.

В общей сложности более 600 самолетов, некоторые из которых уже эксплуатируются, должны пройти проверки.

