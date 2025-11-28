Airbus срочно обновляет программное обеспечение на самолетах A320 после инцидента с системами управления полетом

$42.190.11
15:39 • 7872 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 12694 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
13:56 • 19602 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 17200 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 14613 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 31540 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 20688 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18100 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 36207 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 19943 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
Популярные новости
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico
28 ноября, 10:44 • 15433 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер
28 ноября, 10:45 • 29736 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе
28 ноября, 12:04 • 20162 просмотра
Дело "Северных потоков": суд в Германии отправил подозреваемого украинца под стражу
12:34 • 7604 просмотра
Силы обороны активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе - Коваленко
12:51 • 6156 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:56 • 19604 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе
28 ноября, 12:04 • 20233 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией
28 ноября, 11:00 • 31541 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер
28 ноября, 10:45 • 29797 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 36209 просмотра
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
28 ноября, 02:36 • 24009 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
27 ноября, 06:49 • 41225 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе
25 ноября, 14:23 • 61313 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ
25 ноября, 08:39 • 93798 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года
24 ноября, 08:11 • 108697 просмотра
Airbus срочно обновляет программное обеспечение на самолетах A320 после инцидента с системами управления полетом

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Airbus объявил о немедленном обновлении программного обеспечения для 6000 самолетов A320 из-за уязвимости, обнаруженной после инцидента с повреждением данных в системах управления под воздействием солнечного излучения. Компания признает, что это приведет к сбоям в работе, но приоритетом является безопасность полетов.

Airbus срочно обновляет программное обеспечение на самолетах A320 после инцидента с системами управления полетом

Компания Airbus объявила о масштабном отзыве своих самых популярных лайнеров из-за обнаруженной уязвимости в работе бортовых систем под действием солнечного излучения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Европейский авиапроизводитель Airbus в пятницу сообщил о введении немедленного обновления программного обеспечения для большой части парка самолетов семейства A320. По данным авиационных источников, изменения коснутся примерно 6000 бортов – более половины всех A320, ныне эксплуатируемых в мире.

Emirates готовится установить Starlink на свои самолеты: SpaceX получает ключевой прорыв в авиаотрасли – Bloomberg14.11.25, 16:13 • 2899 просмотров

В компании пояснили, что решение принято после инцидента с одним из самолетов этой серии: во время полета было зафиксировано повреждение критически важных данных в системах управления, которое, по предварительным выводам, могло быть вызвано интенсивным солнечным излучением.

Airbus признает, что эти рекомендации приведут к сбоям в работе пассажиров и клиентов 

– заявили в компании, подчеркнув, что приоритетом является безопасность полетов и минимизация рисков для экипажей и авиаперевозчиков.

Авиакомпаниям уже направлены технические инструкции, а обновления должны быть установлены в кратчайшие сроки.

Глава Airbus призвал разместить в Европе ядерное оружие21.11.25, 04:21 • 3765 просмотров

