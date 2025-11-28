Airbus срочно обновляет программное обеспечение на самолетах A320 после инцидента с системами управления полетом
Киев • УНН
Airbus объявил о немедленном обновлении программного обеспечения для 6000 самолетов A320 из-за уязвимости, обнаруженной после инцидента с повреждением данных в системах управления под воздействием солнечного излучения. Компания признает, что это приведет к сбоям в работе, но приоритетом является безопасность полетов.
Компания Airbus объявила о масштабном отзыве своих самых популярных лайнеров из-за обнаруженной уязвимости в работе бортовых систем под действием солнечного излучения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Европейский авиапроизводитель Airbus в пятницу сообщил о введении немедленного обновления программного обеспечения для большой части парка самолетов семейства A320. По данным авиационных источников, изменения коснутся примерно 6000 бортов – более половины всех A320, ныне эксплуатируемых в мире.
В компании пояснили, что решение принято после инцидента с одним из самолетов этой серии: во время полета было зафиксировано повреждение критически важных данных в системах управления, которое, по предварительным выводам, могло быть вызвано интенсивным солнечным излучением.
Airbus признает, что эти рекомендации приведут к сбоям в работе пассажиров и клиентов
Авиакомпаниям уже направлены технические инструкции, а обновления должны быть установлены в кратчайшие сроки.
