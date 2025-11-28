Airbus срочно обновляет программное обеспечение на самолетах A320 после инцидента с системами управления полетом

Компания Airbus объявила о масштабном отзыве своих самых популярных лайнеров из-за обнаруженной уязвимости в работе бортовых систем под действием солнечного излучения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Европейский авиапроизводитель Airbus в пятницу сообщил о введении немедленного обновления программного обеспечения для большой части парка самолетов семейства A320. По данным авиационных источников, изменения коснутся примерно 6000 бортов – более половины всех A320, ныне эксплуатируемых в мире.

В компании пояснили, что решение принято после инцидента с одним из самолетов этой серии: во время полета было зафиксировано повреждение критически важных данных в системах управления, которое, по предварительным выводам, могло быть вызвано интенсивным солнечным излучением.

Airbus признает, что эти рекомендации приведут к сбоям в работе пассажиров и клиентов – заявили в компании, подчеркнув, что приоритетом является безопасность полетов и минимизация рисков для экипажей и авиаперевозчиков.

Авиакомпаниям уже направлены технические инструкции, а обновления должны быть установлены в кратчайшие сроки.

