Глава Airbus призвал разместить в Европе ядерное оружие

Председатель совета директоров авиастроительного концерна Airbus Рене Оберман призвал страны Европы вооружиться тактическим ядерным оружием в ответ на угрозу со стороны российских ракет "Искандер", развернутых в Калининграде и способных нести ядерные боеголовки. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

На Берлинской конференции по безопасности Рене Оберман заявил, что Россия "достаточно открыто" угрожает Европе размещением в Калининградской области "более 500" ракет "Искандер", способных нести ядерные боеголовки. В связи с этим глава Airbus призвал Германию, Францию, Великобританию и другие заинтересованные европейские страны разработать совместную программу ядерного сдерживания РФ.

Наша ахиллесова пята, похоже, заключается в том, чем Россия достаточно открыто нам угрожает: это более 500 тактических ядерных боеголовок на ракетах "Искандер", размещенных прямо под нашей дверью в Калининграде, в дополнение к недавно развернутым в Беларуси - подчеркнул Оберман.

"Как вы думаете, каким будет наш ответ на ограниченный тактический российский (ядерный - ред.) удар с ограниченным эффектом?", - обратился Оберман к аудитории, состоявшей из высокопоставленных военных, офицеров и руководителей оборонных предприятий. "У меня нет ответа, но я уверен, что он есть у вас".

Представитель НАТО, комментируя заявление Обермана агентству Reuters, отметил, что альянс в последнее время "не наблюдал изменений в ядерной политике России".

К тактическому ядерному оружию относятся ядерные боеприпасы, средства доставки которых - ракеты относительно малой дальности (не стратегические межконтинентальные ракеты). В отличие от стратегического оружия, мощность тактического ядерного оружия не превышает нескольких килотонн в тротиловом эквиваленте.

Как пишет издание Politico, в настоящее время в Европе нет общей доктрины ядерного сдерживания. Ядерные арсеналы Франции и Великобритании оцениваются примерно в 290 и 225 боеголовок соответственно, но не тактических. В Германии размещены американские атомные бомбы, однако сама ФРГ ядерным оружием не обладает.

Напомним

РФ и Китай на этой неделе провели в Москве консультации по противоракетной обороне и стратегической стабильности. Обсуждение состоялось на фоне общих опасений Москвы и Пекина относительно планов президента США Дональда Трампа создать новую систему ПРО "Золотой купол" и его намерений возобновить испытания ядерного оружия после более чем 30-летнего перерыва.

лукашенко заявил об отработке запуска ядерного оружия в беларуси - Reuters