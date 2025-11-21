$42.090.00
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
21:45 • 11577 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 13611 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
20 ноября, 17:57 • 23899 просмотра
Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа для Украины - СМИ
20 ноября, 16:14 • 42555 просмотра
Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
20 ноября, 15:56 • 36559 просмотра
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Эксклюзив
20 ноября, 15:30 • 55138 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
20 ноября, 13:38 • 62674 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Эксклюзив
20 ноября, 13:09 • 65004 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
20 ноября, 12:48 • 27316 просмотра
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперника
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Глава Airbus призвал разместить в Европе ядерное оружие

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Председатель совета директоров Airbus Рене Оберман призвал европейские страны вооружиться тактическим ядерным оружием. Это ответ на угрозу от российских ракет "Искандер" с ядерными боеголовками, развернутых в Калининграде.

Глава Airbus призвал разместить в Европе ядерное оружие

Председатель совета директоров авиастроительного концерна Airbus Рене Оберман призвал страны Европы вооружиться тактическим ядерным оружием в ответ на угрозу со стороны российских ракет "Искандер", развернутых в Калининграде и способных нести ядерные боеголовки. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

На Берлинской конференции по безопасности Рене Оберман заявил, что Россия "достаточно открыто" угрожает Европе размещением в Калининградской области "более 500" ракет "Искандер", способных нести ядерные боеголовки. В связи с этим глава Airbus призвал Германию, Францию, Великобританию и другие заинтересованные европейские страны разработать совместную программу ядерного сдерживания РФ.  

Наша ахиллесова пята, похоже, заключается в том, чем Россия достаточно открыто нам угрожает: это более 500 тактических ядерных боеголовок на ракетах "Искандер", размещенных прямо под нашей дверью в Калининграде, в дополнение к недавно развернутым в Беларуси 

- подчеркнул Оберман.

"Как вы думаете, каким будет наш ответ на ограниченный тактический российский (ядерный - ред.) удар с ограниченным эффектом?", - обратился Оберман к аудитории, состоявшей из высокопоставленных военных, офицеров и руководителей оборонных предприятий. "У меня нет ответа, но я уверен, что он есть у вас".

Представитель НАТО, комментируя заявление Обермана агентству Reuters, отметил, что альянс в последнее время "не наблюдал изменений в ядерной политике России".

К тактическому ядерному оружию относятся ядерные боеприпасы, средства доставки которых - ракеты относительно малой дальности (не стратегические межконтинентальные ракеты). В отличие от стратегического оружия, мощность тактического ядерного оружия не превышает нескольких килотонн в тротиловом эквиваленте.

Как пишет издание Politico, в настоящее время в Европе нет общей доктрины ядерного сдерживания. Ядерные арсеналы Франции и Великобритании оцениваются примерно в 290 и 225 боеголовок соответственно, но не тактических. В Германии размещены американские атомные бомбы, однако сама ФРГ ядерным оружием не обладает.

Напомним

РФ и Китай на этой неделе провели в Москве консультации по противоракетной обороне и стратегической стабильности. Обсуждение состоялось на фоне общих опасений Москвы и Пекина относительно планов президента США Дональда Трампа создать новую систему ПРО "Золотой купол" и его намерений возобновить испытания ядерного оружия после более чем 30-летнего перерыва.  

лукашенко заявил об отработке запуска ядерного оружия в беларуси - Reuters16.09.25, 13:22 • 3108 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Airbus
9К720 Искандер
Франция
Великобритания
Европа
Германия