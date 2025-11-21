Глава Airbus закликав розмістити в Європі ядерну зброю

$42.090.00
48.740.05
ukenru
22:25 • 5542 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
21:45 • 12052 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 13958 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 24252 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 42812 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 36652 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 55333 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
20 листопада, 13:38 • 62800 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 65125 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
20 листопада, 12:48 • 27319 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.2м/с
94%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Японія та Китай на межі нового загострення: Пекін запроваджує санкції, Токіо відмовляється вибачатися20 листопада, 17:12 • 6508 перегляди
Чому б росіянам та українцям замість того, щоб вбивати один одного, не почати торгувати, їздити один до одного - Венс20 листопада, 17:17 • 4720 перегляди
путінський патріарх кирил після обстрілу Тернополя заявив, що росія у війні не порушує заповідь "не убий"20 листопада, 17:33 • 12051 перегляди
Кількість жертв російської атаки на Тернопіль зросла до 27: з-під завалів дістали тіло жінки20 листопада, 18:18 • 8314 перегляди
Зустріч Зеленського із фракцією “Слуга народу” завершилася20 листопада, 20:00 • 9788 перегляди
Публікації
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 41372 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 55329 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 62797 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 65122 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях20 листопада, 12:24 • 65039 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Давид Арахамія
Емманюель Макрон
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Тернопіль
Китай
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 30014 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 43821 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 66076 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 62625 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 63446 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка

Глава Airbus закликав розмістити в Європі ядерну зброю

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Голова ради директорів Airbus Рене Оберман закликав європейські країни озброїтися тактичною ядерною зброєю. Це відповідь на загрозу від російських ракет "Іскандер" з ядерними боєголовками, розгорнутих у Калінінграді.

Глава Airbus закликав розмістити в Європі ядерну зброю

Голова ради директорів авіабудівного концерну Airbus Рене Оберман закликав країни Європи озброїтися тактичною ядерною зброєю у відповідь на загрозу з боку російських ракет "Іскандер", розгорнутих у Калінінграді та здатних нести ядерні боєголовки. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

На Берлінській конференції з безпеки Рене Оберман заявив, що росія "досить відкрито" загрожує Європі розміщенням у Калінінградській області "понад 500" ракет "Іскандер", здатних нести ядерні боєголовки. У зв’язку з цим голова Airbus закликав Німеччину, Францію, Велику Британію та інші зацікавлені європейські країни розробити спільну програму ядерного стримування рф.  

Наша ахіллесова п’ята, схоже, полягає в тому, чим росія досить відкрито нам загрожує: це понад 500 тактичних ядерних боєголовок на ракетах "Іскандер", розміщених прямо під нашими дверима в Калінінграді, на додачу до нещодавно розгорнутих у білорусі 

- наголосив Оберман.

"Як ви думаєте, якою буде наша відповідь на обмежений тактичний російський (ядерний - ред.) удар із обмеженим ефектом?", - звернувся Оберман до аудиторії, яка складалася з високопоставлених військових, офіцерів та керівників оборонних підприємств. "У мене немає відповіді, але я впевнений, що вона є у вас".

Представник НАТО, коментуючи заяву Обермана агентству Reuters, зазначив, що альянс останнім часом "не спостерігав змін у ядерній політиці росії".

До тактичної ядерної зброї належать ядерні боєприпаси, засоби доставки яких - ракети відносно малої дальності (не стратегічні міжконтинентальні ракети). На відміну від стратегічної зброї, потужність тактичної ядерної зброї не перевищує кількох кілотонн у тротиловому еквіваленті.

Як пише видання Politico, наразі в Європі немає спільної доктрини ядерного стримування. Ядерні арсенали Франції та Великої Британії оцінюють приблизно у 290 і 225 боєголовок відповідно, але не тактичних. У Німеччині розміщені американські атомні бомби, проте сама ФРН ядерною зброєю не володіє.

Нагадаємо

рф та Китай цього тижня провели у москві консультації щодо протиракетної оборони та стратегічної стабільності. Обговорення відбулося на тлі спільних побоювань москви й Пекіна щодо планів президента США Дональда Трампа створити нову систему ПРО "Золотий купол" та його намірів відновити випробування ядерної зброї після більш ніж 30-річної перерви.  

Лукашенко заявив про відпрацювання запуску ядерної зброї в білорусі - Reuters16.09.25, 13:22 • 3108 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Airbus
Іскандер (ОТРК)
Франція
Велика Британія
Європа
Німеччина