Глава Airbus закликав розмістити в Європі ядерну зброю

Голова ради директорів авіабудівного концерну Airbus Рене Оберман закликав країни Європи озброїтися тактичною ядерною зброєю у відповідь на загрозу з боку російських ракет "Іскандер", розгорнутих у Калінінграді та здатних нести ядерні боєголовки. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

На Берлінській конференції з безпеки Рене Оберман заявив, що росія "досить відкрито" загрожує Європі розміщенням у Калінінградській області "понад 500" ракет "Іскандер", здатних нести ядерні боєголовки. У зв’язку з цим голова Airbus закликав Німеччину, Францію, Велику Британію та інші зацікавлені європейські країни розробити спільну програму ядерного стримування рф.

Наша ахіллесова п’ята, схоже, полягає в тому, чим росія досить відкрито нам загрожує: це понад 500 тактичних ядерних боєголовок на ракетах "Іскандер", розміщених прямо під нашими дверима в Калінінграді, на додачу до нещодавно розгорнутих у білорусі - наголосив Оберман.

"Як ви думаєте, якою буде наша відповідь на обмежений тактичний російський (ядерний - ред.) удар із обмеженим ефектом?", - звернувся Оберман до аудиторії, яка складалася з високопоставлених військових, офіцерів та керівників оборонних підприємств. "У мене немає відповіді, але я впевнений, що вона є у вас".

Представник НАТО, коментуючи заяву Обермана агентству Reuters, зазначив, що альянс останнім часом "не спостерігав змін у ядерній політиці росії".

До тактичної ядерної зброї належать ядерні боєприпаси, засоби доставки яких - ракети відносно малої дальності (не стратегічні міжконтинентальні ракети). На відміну від стратегічної зброї, потужність тактичної ядерної зброї не перевищує кількох кілотонн у тротиловому еквіваленті.

Як пише видання Politico, наразі в Європі немає спільної доктрини ядерного стримування. Ядерні арсенали Франції та Великої Британії оцінюють приблизно у 290 і 225 боєголовок відповідно, але не тактичних. У Німеччині розміщені американські атомні бомби, проте сама ФРН ядерною зброєю не володіє.

Нагадаємо

рф та Китай цього тижня провели у москві консультації щодо протиракетної оборони та стратегічної стабільності. Обговорення відбулося на тлі спільних побоювань москви й Пекіна щодо планів президента США Дональда Трампа створити нову систему ПРО "Золотий купол" та його намірів відновити випробування ядерної зброї після більш ніж 30-річної перерви.

