москва й Пекін зближуються на тлі ядерної напруги: росія оголосила про "поглиблені" переговори з Китаєм – ЗМІ

Фото: AFP

рф та Китай цього тижня провели у москві консультації щодо протиракетної оборони та стратегічної стабільності, заявило мзс рф. За підсумками сторони домовилися посилити співпрацю в обох напрямках, хоча деталей перемовин російська дипломатія не розкриває. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Обговорення відбулося на тлі спільних побоювань москви й Пекіна щодо планів президента США Дональда Трампа створити нову систему ПРО "Золотий купол" та його намірів відновити випробування ядерної зброї після більш ніж 30-річної перерви.

Відбулося поглиблене обговорення..., включаючи спільний аналіз відповідних дестабілізуючих факторів, що створюють стратегічні ризики для глобальної та регіональної безпеки, а також обмін думками щодо шляхів їх мінімізації – йдеться у заяві мзс рф.

Також москва повідомила, що "сторони висловили взаємне задоволення рівнем та якістю двостороннього діалогу… та підтвердили свою відданість подальшому їх зміцненню".

Вашингтон тим часом наполягає на "денуклеаризації" у відносинах як з росією, так і з Китаєм, однак Пекін відмовляється долучатися до тристороннього діалогу. Китай швидко нарощує ядерний арсенал, але не виявляє інтересу до перемовин із США та рф, чиї запаси ядерних боєголовок досі значно більші.

Термін дії останнього договору між США та росією про обмеження стратегічних боєголовок спливає у лютому. Трамп досі не відповів на пропозицію москви продовжити угоду на рік, аби дати час для нового раунду переговорів, які так і не стартували.

