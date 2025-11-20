москва й Пекін зближуються на тлі ядерної напруги: росія оголосила про "поглиблені" переговори з Китаєм – ЗМІ

$42.090.00
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперника
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph
Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожного
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's Bazaar
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію
москва й Пекін зближуються на тлі ядерної напруги: росія оголосила про "поглиблені" переговори з Китаєм – ЗМІ

Київ • УНН

 • 1226 перегляди

росія та Китай провели консультації щодо протиракетної оборони та стратегічної стабільності, домовившись посилити співпрацю. Це відбувається на тлі побоювань щодо планів США створити нову систему ПРО та відновити ядерні випробування.

москва й Пекін зближуються на тлі ядерної напруги: росія оголосила про "поглиблені" переговори з Китаєм – ЗМІ
Фото: AFP

рф та Китай цього тижня провели у москві консультації щодо протиракетної оборони та стратегічної стабільності, заявило мзс рф. За підсумками сторони домовилися посилити співпрацю в обох напрямках, хоча деталей перемовин російська дипломатія не розкриває. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Обговорення відбулося на тлі спільних побоювань москви й Пекіна щодо планів президента США Дональда Трампа створити нову систему ПРО "Золотий купол" та його намірів відновити випробування ядерної зброї після більш ніж 30-річної перерви. 

Китай закладає основу для "тіньового флоту" для імпорту російського газу в обхід санкцій - Bloomberg

Відбулося поглиблене обговорення..., включаючи спільний аналіз відповідних дестабілізуючих факторів, що створюють стратегічні ризики для глобальної та регіональної безпеки, а також обмін думками щодо шляхів їх мінімізації 

– йдеться у заяві мзс рф.

Також москва повідомила, що "сторони висловили взаємне задоволення рівнем та якістю двостороннього діалогу… та підтвердили свою відданість подальшому їх зміцненню".

"газпром" просуває вперед проєкт нового газопроводу "Сила Сибіру-2" до Китаю - FT

Вашингтон тим часом наполягає на "денуклеаризації" у відносинах як з росією, так і з Китаєм, однак Пекін відмовляється долучатися до тристороннього діалогу. Китай швидко нарощує ядерний арсенал, але не виявляє інтересу до перемовин із США та рф, чиї запаси ядерних боєголовок досі значно більші.

Термін дії останнього договору між США та росією про обмеження стратегічних боєголовок спливає у лютому. Трамп досі не відповів на пропозицію москви продовжити угоду на рік, аби дати час для нового раунду переговорів, які так і не стартували.

Залежність москви від Китаю зростає попри скорочення обсягів торгівлі - розвідка

Степан Гафтко

