Китай закладає основу для "тіньового флоту" для імпорту російського газу в обхід санкцій - Bloomberg
Київ • УНН
Китай активізує зусилля з імпорту російського газу, закладаючи основу для власного "тіньового флоту" суден для перевезення скрапленого палива в обхід санкцій США. Це дозволить диверсифікувати постачання та зміцнити зв'язки з росією, яка потребує покупців для свого СПГ.
Китай активізує свої зусилля щодо імпорту російського газу, що перебуває під санкціями США, створюючи зародки вітчизняного "тіньового флоту" суден, здатних перевозити переохолоджене паливо та обходити обмеження, накладені на одну з флагманських галузей промисловості кремля, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
У найбільшого у світі імпортера енергоносіїв достатньо газу, який часто дешевше, що поставляється трубопроводами. Однак ці альтернативні морські постачання є способом подальшої диверсифікації постачання та зміцнення зв'язків з росією, пише видання. глава кремля володимир путін зробив СПГ ключовим елементом майбутніх планів росії щодо експорту енергоносіїв, і країна гостро потребує зацікавлених покупців, вказує видання.
"Хоча ці зусилля ще тільки починаються, рух танкерів та розподіл їх за власниками в Китаї починають відображати тенденції, що спостерігаються у сфері російської нафти та СПГ, де було створено "тіньовий флот", щоб компенсувати втрату поставок трубопроводами до Європи", - ідеться у публікації.
Згідно з супутниковими та судноплавними даними, танкер-газовоз CCH Gas, що перевозить російський вантаж, занесений у чорний список, приховує своє місцезнаходження, наближаючись до китайського порту. Його зареєстрований власник CCH-1 Shipping Co. має адресу в Гонконгу, який збігається з адресою поштової скриньки компанії Samxin Secretarial Services Ltd. - звичайна практика для компаній, які прагнуть приховати бенефіціарного власника при торгівлі паливом з Ірану або росії.
Ще одне судно-газовоз, нещодавно перейменоване в Kunpeng, з'явилося неподалік Сінгапуру зі схожою структурою - непрозорою і тому вкрай незвичайною для галузі, яка потребує спеціальних технічних навичок і, як правило, зосереджена в руках невеликої групи власників. Згідно з судноплавною базою даних Equasis, на початку цього року воно передало права власності та управління маловідомим фірмам у Китаї та на Маршаллових островах. Адреси пов'язані з фірмами, які торгували іншими видами палива, занесеними до чорного списку.
З минулого року росія створює власний темний флот СПГ, накопичивши понад десяток суден, зареєстрованих на підставні компанії від росії до Індії. Це також відбувається на тлі посилення тиску з боку урядів США та Європи на покупців російської нафти та газу у зв'язку із вторгненням рф в Україну у 2022 році.
Створення "тіньового флоту" для СПГ - непросте завдання, зауважує видання. І пояснює: справа в тому, що судна, що перевозять паливо з температурою -162°C, що використовується на електростанціях та в системах опалення, вимагають більш складних технологій навантаження та транспортування, ніж інші види палива. І хоча сьогодні існує майже 8000 нафтових танкерів різних розмірів, вся галузь СПГ налічує близько 800, а це означає, що приховати їхнє місцезнаходження непросто, зазначає видання.
