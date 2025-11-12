$42.010.06
Китай закладає основу для "тіньового флоту" для імпорту російського газу в обхід санкцій - Bloomberg

Київ • УНН

 • 2862 перегляди

Китай активізує зусилля з імпорту російського газу, закладаючи основу для власного "тіньового флоту" суден для перевезення скрапленого палива в обхід санкцій США. Це дозволить диверсифікувати постачання та зміцнити зв'язки з росією, яка потребує покупців для свого СПГ.

Китай закладає основу для "тіньового флоту" для імпорту російського газу в обхід санкцій - Bloomberg

Китай активізує свої зусилля щодо імпорту російського газу, що перебуває під санкціями США, створюючи зародки вітчизняного "тіньового флоту" суден, здатних перевозити переохолоджене паливо та обходити обмеження, накладені на одну з флагманських галузей промисловості кремля, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У найбільшого у світі імпортера енергоносіїв достатньо газу, який часто дешевше, що поставляється трубопроводами. Однак ці альтернативні морські постачання є способом подальшої диверсифікації постачання та зміцнення зв'язків з росією, пише видання. глава кремля володимир путін зробив СПГ ключовим елементом майбутніх планів росії щодо експорту енергоносіїв, і країна гостро потребує зацікавлених покупців, вказує видання.

"Хоча ці зусилля ще тільки починаються, рух танкерів та розподіл їх за власниками в Китаї починають відображати тенденції, що спостерігаються у сфері російської нафти та СПГ, де було створено "тіньовий флот", щоб компенсувати втрату поставок трубопроводами до Європи", - ідеться у публікації.

Згідно з супутниковими та судноплавними даними, танкер-газовоз CCH Gas, що перевозить російський вантаж, занесений у чорний список, приховує своє місцезнаходження, наближаючись до китайського порту. Його зареєстрований власник CCH-1 Shipping Co. має адресу в Гонконгу, який збігається з адресою поштової скриньки компанії Samxin Secretarial Services Ltd. - звичайна практика для компаній, які прагнуть приховати бенефіціарного власника при торгівлі паливом з Ірану або росії.

Ще одне судно-газовоз, нещодавно перейменоване в Kunpeng, з'явилося неподалік Сінгапуру зі схожою структурою - непрозорою і тому вкрай незвичайною для галузі, яка потребує спеціальних технічних навичок і, як правило, зосереджена в руках невеликої групи власників. Згідно з судноплавною базою даних Equasis, на початку цього року воно передало права власності та управління маловідомим фірмам у Китаї та на Маршаллових островах. Адреси пов'язані з фірмами, які торгували іншими видами палива, занесеними до чорного списку.

З минулого року росія створює власний темний флот СПГ, накопичивши понад десяток суден, зареєстрованих на підставні компанії від росії до Індії. Це також відбувається на тлі посилення тиску з боку урядів США та Європи на покупців російської нафти та газу у зв'язку із вторгненням рф в Україну у 2022 році.

Створення "тіньового флоту" для СПГ - непросте завдання, зауважує видання. І пояснює: справа в тому, що судна, що перевозять паливо з температурою -162°C, що використовується на електростанціях та в системах опалення, вимагають більш складних технологій навантаження та транспортування, ніж інші види палива. І хоча сьогодні існує майже 8000 нафтових танкерів різних розмірів, вся галузь СПГ налічує близько 800, а це означає, що приховати їхнє місцезнаходження непросто, зазначає видання.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Техніка
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Електроенергія
Володимир Путін
Bloomberg
Індія
Гонконг
Сінгапур
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна