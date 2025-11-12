$41.960.02
08:32
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33 • 13261 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 41906 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 44289 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 15:57 • 65734 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 102027 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 50685 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 80351 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 66110 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 24831 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники

Техника
Социальная сеть
Отопление
Нефть марки Brent
Шахед-136

Китай закладывает основу для «теневого флота» для импорта российского газа в обход санкций - Bloomberg

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Китай активизирует усилия по импорту российского газа, закладывая основу для собственного «теневого флота» судов для перевозки сжиженного топлива в обход санкций США. Это позволит диверсифицировать поставки и укрепить связи с Россией, которая нуждается в покупателях для своего СПГ.

Китай закладывает основу для «теневого флота» для импорта российского газа в обход санкций - Bloomberg

Китай активизирует свои усилия по импорту российского газа, находящегося под санкциями США, создавая зародыши отечественного "теневого флота" судов, способных перевозить переохлажденное топливо и обходить ограничения, наложенные на одну из флагманских отраслей промышленности кремля, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

У крупнейшего в мире импортера энергоносителей достаточно газа, который часто дешевле, поставляемого по трубопроводам. Однако эти альтернативные морские поставки являются способом дальнейшей диверсификации поставок и укрепления связей с россией, пишет издание. глава кремля владимир путин сделал СПГ ключевым элементом будущих планов россии по экспорту энергоносителей, и страна остро нуждается в заинтересованных покупателях, указывает издание.

"Хотя эти усилия еще только начинаются, движение танкеров и распределение их по владельцам в Китае начинают отражать тенденции, наблюдаемые в сфере российской нефти и СПГ, где был создан "теневой флот", чтобы компенсировать потерю поставок по трубопроводам в Европу", - говорится в публикации.

Согласно спутниковым и судоходным данным, танкер-газовоз CCH Gas, перевозящий российский груз, занесенный в черный список, скрывает свое местонахождение, приближаясь к китайскому порту. Его зарегистрированный владелец CCH-1 Shipping Co. имеет адрес в Гонконге, который совпадает с адресом почтового ящика компании Samxin Secretarial Services Ltd. - обычная практика для компаний, стремящихся скрыть бенефициарного владельца при торговле топливом из Ирана или россии.

Еще одно судно-газовоз, недавно переименованное в Kunpeng, появилось неподалеку от Сингапура с похожей структурой - непрозрачной и потому крайне необычной для отрасли, которая требует специальных технических навыков и, как правило, сосредоточена в руках небольшой группы владельцев. Согласно судоходной базе данных Equasis, в начале этого года оно передало права собственности и управления малоизвестным фирмам в Китае и на Маршалловых островах. Адреса связаны с фирмами, которые торговали другими видами топлива, занесенными в черный список.

С прошлого года россия создает собственный темный флот СПГ, накопив более десятка судов, зарегистрированных на подставные компании от россии до Индии. Это также происходит на фоне усиления давления со стороны правительств США и Европы на покупателей российской нефти и газа в связи с вторжением рф в Украину в 2022 году.

Создание "теневого флота" для СПГ - непростая задача, замечает издание. И объясняет: дело в том, что суда, перевозящие топливо с температурой -162°C, используемое на электростанциях и в системах отопления, требуют более сложных технологий погрузки и транспортировки, чем другие виды топлива. И хотя сегодня существует почти 8000 нефтяных танкеров различных размеров, вся отрасль СПГ насчитывает около 800, а это означает, что скрыть их местонахождение непросто, отмечает издание.

Китай укрепляет энергетические отношения с Россией, расширяя импорт СПГ – Bloomberg08.09.25, 10:25 • 3929 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Техника
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Электроэнергия
Владимир Путин
Bloomberg L.P.
Индия
Гонконг
Сингапур
Европа
Китай
Соединённые Штаты
Украина