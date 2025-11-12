Китай закладывает основу для «теневого флота» для импорта российского газа в обход санкций - Bloomberg

Китай активизирует свои усилия по импорту российского газа, находящегося под санкциями США, создавая зародыши отечественного "теневого флота" судов, способных перевозить переохлажденное топливо и обходить ограничения, наложенные на одну из флагманских отраслей промышленности кремля, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

У крупнейшего в мире импортера энергоносителей достаточно газа, который часто дешевле, поставляемого по трубопроводам. Однако эти альтернативные морские поставки являются способом дальнейшей диверсификации поставок и укрепления связей с россией, пишет издание. глава кремля владимир путин сделал СПГ ключевым элементом будущих планов россии по экспорту энергоносителей, и страна остро нуждается в заинтересованных покупателях, указывает издание.

"Хотя эти усилия еще только начинаются, движение танкеров и распределение их по владельцам в Китае начинают отражать тенденции, наблюдаемые в сфере российской нефти и СПГ, где был создан "теневой флот", чтобы компенсировать потерю поставок по трубопроводам в Европу", - говорится в публикации.

Согласно спутниковым и судоходным данным, танкер-газовоз CCH Gas, перевозящий российский груз, занесенный в черный список, скрывает свое местонахождение, приближаясь к китайскому порту. Его зарегистрированный владелец CCH-1 Shipping Co. имеет адрес в Гонконге, который совпадает с адресом почтового ящика компании Samxin Secretarial Services Ltd. - обычная практика для компаний, стремящихся скрыть бенефициарного владельца при торговле топливом из Ирана или россии.

Еще одно судно-газовоз, недавно переименованное в Kunpeng, появилось неподалеку от Сингапура с похожей структурой - непрозрачной и потому крайне необычной для отрасли, которая требует специальных технических навыков и, как правило, сосредоточена в руках небольшой группы владельцев. Согласно судоходной базе данных Equasis, в начале этого года оно передало права собственности и управления малоизвестным фирмам в Китае и на Маршалловых островах. Адреса связаны с фирмами, которые торговали другими видами топлива, занесенными в черный список.

С прошлого года россия создает собственный темный флот СПГ, накопив более десятка судов, зарегистрированных на подставные компании от россии до Индии. Это также происходит на фоне усиления давления со стороны правительств США и Европы на покупателей российской нефти и газа в связи с вторжением рф в Украину в 2022 году.

Создание "теневого флота" для СПГ - непростая задача, замечает издание. И объясняет: дело в том, что суда, перевозящие топливо с температурой -162°C, используемое на электростанциях и в системах отопления, требуют более сложных технологий погрузки и транспортировки, чем другие виды топлива. И хотя сегодня существует почти 8000 нефтяных танкеров различных размеров, вся отрасль СПГ насчитывает около 800, а это означает, что скрыть их местонахождение непросто, отмечает издание.

