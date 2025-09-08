Китай укрепляет энергетические отношения с Россией, расширяя импорт СПГ – Bloomberg

Система импорта регулярных грузов сжиженного природного газа из РФ очевидно укрепляется Китаем, о чем свидетельствует расширение импорта энергоносителей из России в КНР. Передает УНН со ссылкой на Bloomberg и London Stock Exchange Group.

Детали

В конце августа Китай осуществил первый в истории экспорт из проекта Arctic LNG 2 в России. Также Пекин назначил терминал Бэйхай на юге КНР для приема поставок из РФ.

По данным Bloomberg, который ссылается на лиц, осведомленных в этом деле, Поднебесная закупает все больше российского СПГ.

Китай тормозит завершение войны в Украине, истощая рф и США - The Telegraph

Выводы по этому поводу появились на фоне встречи в Пекине между президентом России Владимиром Путиным и его китайским коллегой Си Цзиньпином. Очевидно, обе страны стремятся углубить свои энергетические и торговые связи, отмечают аналитики.

Теневой "шелковый" путь

Среди наблюдений относительно взаимодействия РФ и КНР, на которые указывает Bloomberg, интересно следующее:

Закупки СПГ осуществляются через малоизвестную компанию, чтобы скрыть настоящего конечного потребителя, - об этом указывают источники, которые попросили не называть их имен, потому что это деликатный вопрос.

Катар начнет экспорт СПГ с месторождения North Field East к середине 2026 года - Bloomberg

Также китайские импортеры, включая государственную компанию Cnooc, отводят регулярные поставки от Бэйхая, чтобы избежать связи с этой торговлей и конфликта с США, крупнейшим экспортером СПГ в мире. Источники добавляют: несколько зарубежных трейдеров избегают этого порта по той же причине.

Справка об арктическом СПГ-2 и санкциях

"Арктик СПГ-2", 60% которого принадлежит российской компании "Новатэк", должен был стать одним из крупнейших заводов СПГ в стране с целевым объемом производства 19,8 миллиона метрических тонн в год.

Из-за западных санкций, наложенных за агрессивную войну РФ в Украине, арктический СПГ-2 столкнулся с многочисленными препятствиями на этапе реализации.

Проект ограничен в доступе к финансированию, технологиям и международным партнерам.

Впрочем, Китай нашел в РФ выгодного для своих экономических целей партнера, поэтому Россия продолжила поставки в Азию.

В 2025 году с проекта было загружено шесть грузов на некоторые танкеры, находящиеся под санкциями. Они направлялись на восток Северным морским путем.

Два судна сейчас пришвартованы на Дальнем Востоке России на полуострове Камчатка, а третье — в Южно-Китайском море между Тайванем и островом Хайнань. - передает London Stock Exchange Group (LSEG).

Напомним

В июле 2025 года КНР нарастила импорт сырой нефти на 11,5% до 47,2 млн тонн. В конце августа 2025 года российская компания "Новатэк" частично возобновила переработку газового конденсата на своем комплексе в порту Усть-Луга после пожара.

Второй танкер с российским газом пришвартовался в порту Китая - Reuters