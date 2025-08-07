$41.610.07
Ексклюзив
14:11 • 8400 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
12:15 • 42153 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 44750 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 65537 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 92447 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 66004 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 44000 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 44551 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56129 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55838 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Китай різко наростив імпорт нафти у липні - попри рекордний спад темпів у червні

Київ • УНН

 • 982 перегляди

Китай у липні 2025 року наростив імпорт сирої нафти на 11,5% до 47,2 млн тонн. Зростання зумовлене високою активністю державних нафтопереробних заводів.

Китай різко наростив імпорт нафти у липні - попри рекордний спад темпів у червні

У липні 2025 року Китай - найбільший імпортер нафти у світі - збільшив закупівлі сирої нафти на 11,5% порівняно з минулим роком. Хоча показник знизився відносно червневого піку, активність державних нафтопереробних заводів залишалась високою, підтримуючи попит на сировину. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Імпорт сирої нафти до Китаю у липні 2025 року сягнув 47,2 мільйона тонн - еквівалентно 11,12 мільйона барелів на день, згідно з офіційними даними Головного митного управління. Це на 11,5% більше, ніж у липні 2024 року.

Хоча в річному вимірі показник демонструє зростання, в порівнянні з червнем цього року (49,89 млн тонн) він знизився на 5,4%. Аналітики пояснюють це тим, що незалежні нафтопереробники активно накопичували запаси у червні, і відповідно в липні скоротили закупівлі.

Індепенденти зробили великі закупівлі у червні, тому в липні попит був стриманішим 

- пояснив Муюй Сюй, аналітик ринку сирої нафти в компанії Kpler.

Загалом за січень - липень 2025 року Китай імпортував 326,57 млн тонн нафти - в середньому 11,25 млн барелів на добу, що на 2,8% більше, ніж за той самий період 2024 року.

Державні нафтопереробні підприємства залишалися головним рушієм попиту. За даними Oilchem, рівень завантаження нафтопереробних заводів у липні зріс до 71,84%, що на 1,02 п.п. вище за червень і на 3,56 п.п. вище, ніж торік. При цьому незалежні заводи навпаки скорочували обсяги переробки.

У липні на технічне обслуговування було виведено виробничі потужності на 79 млн тонн, однак три великі НПЗ із сумарною потужністю 28,7 млн тонн повернулися в експлуатацію.

Також у липні експорт очищених нафтопродуктів з Китаю зріс на 7,25% - до 5,34 млн тонн, що свідчить про активізацію зовнішньої торгівлі енергоносіями.

Водночас імпорт природного газу (включно з трубопровідним і скрапленим) знизився - до 10,63 млн тонн, що на 2,1% менше, ніж у липні 2024 року.

Доповнення

Попри деяке уповільнення темпів постачання у порівнянні з попереднім місяцем, Китай демонструє стійке зростання попиту на нафту, підтримуване активною роботою державних НПЗ. Це сигнал як для глобальних нафтових ринків, так і для аналітиків - попит з боку Пекіна залишається одним із ключових факторів, що формують світову енергетичну динаміку.

Нагадаємо

Ціни на нафту зросли на 1% після скорочення запасів у США та зростання експорту. Макроекономічна невизначеність через американські мита на індійські товари обмежує зростання.

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Reuters
Китай
Сполучені Штати Америки