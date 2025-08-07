Китай різко наростив імпорт нафти у липні - попри рекордний спад темпів у червні

У липні 2025 року Китай - найбільший імпортер нафти у світі - збільшив закупівлі сирої нафти на 11,5% порівняно з минулим роком. Хоча показник знизився відносно червневого піку, активність державних нафтопереробних заводів залишалась високою, підтримуючи попит на сировину. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Імпорт сирої нафти до Китаю у липні 2025 року сягнув 47,2 мільйона тонн - еквівалентно 11,12 мільйона барелів на день, згідно з офіційними даними Головного митного управління. Це на 11,5% більше, ніж у липні 2024 року.

Хоча в річному вимірі показник демонструє зростання, в порівнянні з червнем цього року (49,89 млн тонн) він знизився на 5,4%. Аналітики пояснюють це тим, що незалежні нафтопереробники активно накопичували запаси у червні, і відповідно в липні скоротили закупівлі.

Індепенденти зробили великі закупівлі у червні, тому в липні попит був стриманішим - пояснив Муюй Сюй, аналітик ринку сирої нафти в компанії Kpler.

Загалом за січень - липень 2025 року Китай імпортував 326,57 млн тонн нафти - в середньому 11,25 млн барелів на добу, що на 2,8% більше, ніж за той самий період 2024 року.

Державні нафтопереробні підприємства залишалися головним рушієм попиту. За даними Oilchem, рівень завантаження нафтопереробних заводів у липні зріс до 71,84%, що на 1,02 п.п. вище за червень і на 3,56 п.п. вище, ніж торік. При цьому незалежні заводи навпаки скорочували обсяги переробки.

У липні на технічне обслуговування було виведено виробничі потужності на 79 млн тонн, однак три великі НПЗ із сумарною потужністю 28,7 млн тонн повернулися в експлуатацію.

Також у липні експорт очищених нафтопродуктів з Китаю зріс на 7,25% - до 5,34 млн тонн, що свідчить про активізацію зовнішньої торгівлі енергоносіями.

Водночас імпорт природного газу (включно з трубопровідним і скрапленим) знизився - до 10,63 млн тонн, що на 2,1% менше, ніж у липні 2024 року.

Доповнення

Попри деяке уповільнення темпів постачання у порівнянні з попереднім місяцем, Китай демонструє стійке зростання попиту на нафту, підтримуване активною роботою державних НПЗ. Це сигнал як для глобальних нафтових ринків, так і для аналітиків - попит з боку Пекіна залишається одним із ключових факторів, що формують світову енергетичну динаміку.

Нагадаємо

