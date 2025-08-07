Ціни на нафту зросли на 1% після п'ятиденного падіння

Ціни на нафту зросли в четвер на 1%, перервавши п'ятиденну серію зниження, на тлі ознак стійкого попиту в США, найбільшого світового споживача нафти, проте невизначеність щодо макроекономічних наслідків запровадження американських мит обмежила зростання, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 62 центи, або 0,9%, до $67,51 за барель до 03:42 за Гринвічем (06:42 за Києвом), тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate становила $65,03 за барель, збільшившись на 68 центів, або 1,1%.

У середу обидва еталонні сорти впали в ціні приблизно на 1%, досягнувши мінімуму за вісім тижнів, після заяви президента США Дональда Трампа про прогрес у переговорах із москвою.

Трамп може зустрітися з главою кремля володимиром путіним уже наступного тижня, заявив у середу представник Білого дому, хоча США продовжують підготовку до введення додаткових санкцій, зокрема, можливо, проти Китаю, щоб чинити тиск на москву та змусити її припинити війну в Україні.

росія є другим за величиною виробником нафти у світі після США.

Тим не менш, нафтові ринки отримали підтримку завдяки більш значному, ніж очікувалося, скороченню запасів нафти в США минулого тижня. Управління енергетичної інформації США повідомило в середу, що запаси нафти в США скоротилися на 3 мільйони барелів до 423,7 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 1 серпня, що перевершило очікування аналітиків.

Запаси скоротилися на тлі зростання експорту нафти зі США та збільшення завантаження нафтопереробних заводів, при цьому завантаження на узбережжі Мексиканської затоки, найбільшому нафтопереробному регіоні країни, і на Західному узбережжі досягло максимуму з 2023 року.

Аналітики JP Morgan зазначають, що світовий попит на нафту станом на 5 серпня в середньому становив 104,7 млн барелів на добу, що відповідає річному зростанню на 300 000 барелів на добу, але на 90 000 барелів на добу нижче за їхній місячний прогноз.

"Попри дещо слабкіший, ніж ми очікували, початок місяця, високочастотні індикатори попиту на нафту вказують на те, що світове споживання нафти, імовірно, послідовно зростатиме в найближчі тижні", - зазначають аналітики, при цьому очікується, що драйверами зростання споживання стануть авіапаливо та нафтохімічна сировина.

Проте глобальна макроекономічна невизначеність після введення США нових мит на індійські товари обмежила зростання цін.

У середу Трамп ввів додаткові 25% мита на індійські товари, посилаючись на імпорт нею нафти з росії. Нове імпортне мито набуде чинності через 21 день після 7 серпня.

"Хоча ці нові мита (для Індії з боку США) мають набути чинності через три тижні, ринки вже враховують їх вплив на торгові потоки, попит на ринках, що розвиваються, і енергетичну дипломатію в цілому", - заявила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Трамп також заявив, що може оголосити про введення додаткових мит для Китаю, аналогічних 25% митам, оголошеним раніше для Індії у зв'язку із закупівлями нею російської нафти.

"Мита, імовірно, завдадуть шкоди світовій економіці, що зрештою позначиться на попиті на паливо", - заявила Сачдева з Phillip Nova, додавши, що ринки ігнорують той факт, що їхній вплив на економіку США та інфляцію буде набагато сильнішим.