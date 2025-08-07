$41.680.11
6 серпня, 22:17
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
6 серпня, 09:59
рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго
Ціни на нафту зросли на 1% після п'ятиденного падіння

Київ • УНН

 • 852 перегляди

Ціни на нафту зросли на 1% після скорочення запасів у США та зростання експорту. Макроекономічна невизначеність через американські мита на індійські товари обмежує зростання.

Ціни на нафту зросли на 1% після п'ятиденного падіння

Ціни на нафту зросли в четвер на 1%, перервавши п'ятиденну серію зниження, на тлі ознак стійкого попиту в США, найбільшого світового споживача нафти, проте невизначеність щодо макроекономічних наслідків запровадження американських мит обмежила зростання, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 62 центи, або 0,9%, до $67,51 за барель до 03:42 за Гринвічем (06:42 за Києвом), тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate становила $65,03 за барель, збільшившись на 68 центів, або 1,1%.

У середу обидва еталонні сорти впали в ціні приблизно на 1%, досягнувши мінімуму за вісім тижнів, після заяви президента США Дональда Трампа про прогрес у переговорах із москвою.

Трамп може зустрітися з главою кремля володимиром путіним уже наступного тижня, заявив у середу представник Білого дому, хоча США продовжують підготовку до введення додаткових санкцій, зокрема, можливо, проти Китаю, щоб чинити тиск на москву та змусити її припинити війну в Україні.

"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським07.08.25, 01:17 • 14489 переглядiв

росія є другим за величиною виробником нафти у світі після США.

Тим не менш, нафтові ринки отримали підтримку завдяки більш значному, ніж очікувалося, скороченню запасів нафти в США минулого тижня. Управління енергетичної інформації США повідомило в середу, що запаси нафти в США скоротилися на 3 мільйони барелів до 423,7 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 1 серпня, що перевершило очікування аналітиків.

Запаси скоротилися на тлі зростання експорту нафти зі США та збільшення завантаження нафтопереробних заводів, при цьому завантаження на узбережжі Мексиканської затоки, найбільшому нафтопереробному регіоні країни, і на Західному узбережжі досягло максимуму з 2023 року.

Аналітики JP Morgan зазначають, що світовий попит на нафту станом на 5 серпня в середньому становив 104,7 млн барелів на добу, що відповідає річному зростанню на 300 000 барелів на добу, але на 90 000 барелів на добу нижче за їхній місячний прогноз.

"Попри дещо слабкіший, ніж ми очікували, початок місяця, високочастотні індикатори попиту на нафту вказують на те, що світове споживання нафти, імовірно, послідовно зростатиме в найближчі тижні", - зазначають аналітики, при цьому очікується, що драйверами зростання споживання стануть авіапаливо та нафтохімічна сировина.

Проте глобальна макроекономічна невизначеність після введення США нових мит на індійські товари обмежила зростання цін.

У середу Трамп ввів додаткові 25% мита на індійські товари, посилаючись на імпорт нею нафти з росії. Нове імпортне мито набуде чинності через 21 день після 7 серпня.

Трамп підписав указ про запровадження 25% мита для Індії за купівлю російської нафти 06.08.25, 17:18 • 4706 переглядiв

"Хоча ці нові мита (для Індії з боку США) мають набути чинності через три тижні, ринки вже враховують їх вплив на торгові потоки, попит на ринках, що розвиваються, і енергетичну дипломатію в цілому", - заявила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Трамп також заявив, що може оголосити про введення додаткових мит для Китаю, аналогічних 25% митам, оголошеним раніше для Індії у зв'язку із закупівлями нею російської нафти.

25% мита для Індії - лише перший крок США для посилення тиску на рф - Bloomberg07.08.25, 01:00 • 2650 переглядiв

"Мита, імовірно, завдадуть шкоди світовій економіці, що зрештою позначиться на попиті на паливо", - заявила Сачдева з Phillip Nova, додавши, що ринки ігнорують той факт, що їхній вплив на економіку США та інфляцію буде набагато сильнішим.

Юлія Шрамко

