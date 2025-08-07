$41.680.11
6 августа, 22:17
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 33034 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 41141 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 85717 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 63779 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 59655 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 46699 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 95668 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 70958 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
6 августа, 09:59 • 48108 просмотра
рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго
Цены на нефть выросли на 1% после пятидневного падения

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Цены на нефть выросли на 1% после сокращения запасов в США и роста экспорта. Макроэкономическая неопределенность из-за американских пошлин на индийские товары ограничивает рост.

Цены на нефть выросли на 1% после пятидневного падения

Цены на нефть выросли в четверг на 1%, прервав пятидневную серию снижения, на фоне признаков устойчивого спроса в США, крупнейшего мирового потребителя нефти, однако неопределенность относительно макроэкономических последствий введения американских пошлин ограничила рост, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 62 цента, или 0,9%, до $67,51 за баррель к 03:42 по Гринвичу (06:42 по Киеву), тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate составляла $65,03 за баррель, увеличившись на 68 центов, или 1,1%.

В среду оба эталонных сорта упали в цене примерно на 1%, достигнув минимума за восемь недель, после заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с москвой.

Трамп может встретиться с главой кремля владимиром путиным уже на следующей неделе, заявил в среду представитель Белого дома, хотя США продолжают подготовку к введению дополнительных санкций, в частности, возможно, против Китая, чтобы оказать давление на москву и заставить ее прекратить войну в Украине.

"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским

россия является вторым по величине производителем нефти в мире после США.

Тем не менее, нефтяные рынки получили поддержку благодаря более значительному, чем ожидалось, сокращению запасов нефти в США на прошлой неделе. Управление энергетической информации США сообщило в среду, что запасы нефти в США сократились на 3 миллиона баррелей до 423,7 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 1 августа, что превзошло ожидания аналитиков.

Запасы сократились на фоне роста экспорта нефти из США и увеличения загрузки нефтеперерабатывающих заводов, при этом загрузка на побережье Мексиканского залива, крупнейшем нефтеперерабатывающем регионе страны, и на Западном побережье достигла максимума с 2023 года.

Аналитики JP Morgan отмечают, что мировой спрос на нефть по состоянию на 5 августа в среднем составлял 104,7 млн баррелей в сутки, что соответствует годовому росту на 300 000 баррелей в сутки, но на 90 000 баррелей в сутки ниже их месячного прогноза.

"Несмотря на несколько более слабое, чем мы ожидали, начало месяца, высокочастотные индикаторы спроса на нефть указывают на то, что мировое потребление нефти, вероятно, последовательно будет расти в ближайшие недели", - отмечают аналитики, при этом ожидается, что драйверами роста потребления станут авиатопливо и нефтехимическое сырье.

Однако глобальная макроэкономическая неопределенность после введения США новых пошлин на индийские товары ограничила рост цен.

В среду Трамп ввел дополнительные 25% пошлины на индийские товары, ссылаясь на импорт ею нефти из россии. Новая импортная пошлина вступит в силу через 21 день после 7 августа.

Трамп подписал указ о введении 25% пошлины для Индии за покупку российской нефти

"Хотя эти новые пошлины (для Индии со стороны США) должны вступить в силу через три недели, рынки уже учитывают их влияние на торговые потоки, спрос на развивающихся рынках и энергетическую дипломатию в целом", - заявила старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева.

Трамп также заявил, что может объявить о введении дополнительных пошлин для Китая, аналогичных 25% пошлинам, объявленным ранее для Индии в связи с закупками ею российской нефти.

25% пошлина для Индии – лишь первый шаг США для усиления давления на РФ – Bloomberg

"Пошлины, вероятно, нанесут ущерб мировой экономике, что в конечном итоге скажется на спросе на топливо", - заявила Сачдева из Phillip Nova, добавив, что рынки игнорируют тот факт, что их влияние на экономику США и инфляцию будет гораздо сильнее.

Юлия Шрамко

