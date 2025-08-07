Цены на нефть выросли на 1% после пятидневного падения

Цены на нефть выросли в четверг на 1%, прервав пятидневную серию снижения, на фоне признаков устойчивого спроса в США, крупнейшего мирового потребителя нефти, однако неопределенность относительно макроэкономических последствий введения американских пошлин ограничила рост, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 62 цента, или 0,9%, до $67,51 за баррель к 03:42 по Гринвичу (06:42 по Киеву), тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate составляла $65,03 за баррель, увеличившись на 68 центов, или 1,1%.

В среду оба эталонных сорта упали в цене примерно на 1%, достигнув минимума за восемь недель, после заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с москвой.

Трамп может встретиться с главой кремля владимиром путиным уже на следующей неделе, заявил в среду представитель Белого дома, хотя США продолжают подготовку к введению дополнительных санкций, в частности, возможно, против Китая, чтобы оказать давление на москву и заставить ее прекратить войну в Украине.

россия является вторым по величине производителем нефти в мире после США.

Тем не менее, нефтяные рынки получили поддержку благодаря более значительному, чем ожидалось, сокращению запасов нефти в США на прошлой неделе. Управление энергетической информации США сообщило в среду, что запасы нефти в США сократились на 3 миллиона баррелей до 423,7 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 1 августа, что превзошло ожидания аналитиков.

Запасы сократились на фоне роста экспорта нефти из США и увеличения загрузки нефтеперерабатывающих заводов, при этом загрузка на побережье Мексиканского залива, крупнейшем нефтеперерабатывающем регионе страны, и на Западном побережье достигла максимума с 2023 года.

Аналитики JP Morgan отмечают, что мировой спрос на нефть по состоянию на 5 августа в среднем составлял 104,7 млн баррелей в сутки, что соответствует годовому росту на 300 000 баррелей в сутки, но на 90 000 баррелей в сутки ниже их месячного прогноза.

"Несмотря на несколько более слабое, чем мы ожидали, начало месяца, высокочастотные индикаторы спроса на нефть указывают на то, что мировое потребление нефти, вероятно, последовательно будет расти в ближайшие недели", - отмечают аналитики, при этом ожидается, что драйверами роста потребления станут авиатопливо и нефтехимическое сырье.

Однако глобальная макроэкономическая неопределенность после введения США новых пошлин на индийские товары ограничила рост цен.

В среду Трамп ввел дополнительные 25% пошлины на индийские товары, ссылаясь на импорт ею нефти из россии. Новая импортная пошлина вступит в силу через 21 день после 7 августа.

"Хотя эти новые пошлины (для Индии со стороны США) должны вступить в силу через три недели, рынки уже учитывают их влияние на торговые потоки, спрос на развивающихся рынках и энергетическую дипломатию в целом", - заявила старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева.

Трамп также заявил, что может объявить о введении дополнительных пошлин для Китая, аналогичных 25% пошлинам, объявленным ранее для Индии в связи с закупками ею российской нефти.

"Пошлины, вероятно, нанесут ущерб мировой экономике, что в конечном итоге скажется на спросе на топливо", - заявила Сачдева из Phillip Nova, добавив, что рынки игнорируют тот факт, что их влияние на экономику США и инфляцию будет гораздо сильнее.