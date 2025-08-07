25% пошлина для Индии – лишь первый шаг США для усиления давления на РФ – Bloomberg

Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины

Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины

Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины

Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины 6 августа, 14:07 • 65366 просмотра