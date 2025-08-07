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25% пошлина для Индии – лишь первый шаг США для усиления давления на РФ – Bloomberg

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Администрация Трампа планирует новые меры давления на РФ, включая санкции против теневого флота нефтяных танкеров. Это происходит после введения 25% пошлин для Индии за покупку российской нефти.

25% пошлина для Индии – лишь первый шаг США для усиления давления на РФ – Bloomberg

Соединенные Штаты Америки планируют ввести новые меры давления на РФ после утверждения 25% пошлин для Индии за покупку российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

По словам источников издания, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против теневого флота российских нефтяных танкеров и организаций, участвующих в его обслуживании.

"Вторичный тариф", объявленный Трампом на импорт из Индии, не имеет целью усиление влияния первичного тарифа, как может следовать из названия. Тарифы США на энергоносители из России не имеют значения, учитывая, что такой импорт был запрещен в 2022 году после полномасштабного вторжения страны в Украину. Вместо этого, дополнительный 25% тариф на импорт из Индии, похоже, направлен на то, чтобы заставить ее правительство ввести аналогичный запрет с более важной целью – подтолкнуть Россию к прекращению войны

- цитирует СМИ одного из собеседников.

Также источники отмечают, что администрация Трампа изучает различные способы сокращения энергетических доходов Кремля. Среди возможных мер рассматриваются санкции в отношении нефтяных компаний и усиление контроля за соблюдением уже введенных ограничений.

Напомним

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на Индию за покупку нефти у России.

Министерство иностранных дел Индии заявило, что тарифы, установленные США из-за импорта российской нефти, являются "несправедливыми, неоправданными и необоснованными".

Рубио: Решение о вторичных санкциях против России будет принято «в течение следующих 24-36 часов»07.08.25, 00:37 • 528 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Дональд Трамп
Индия
Соединённые Штаты