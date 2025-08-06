В Індії назвали нові мита Трампа "несправедливими, необґрунтованими та нерозумними"
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ Індії заявляє, що мита США через імпорт російської нафти є "несправедливими". Рішення Трампа названо "невдалим", Індія обіцяє захищати свої інтереси.
Міністерство закордонних справ Індії заявляє, що тарифи, встановлені США через імпорт російської нафти, є "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими", передає УНН із посиланням на Sky News.
Контекст
Раніше Дональд Трамп видав указ про запровадження додаткових 25% тарифів для Індії через постійний імпорт російської нафти.
Президент США заявив, що, на його думку, зниження світових цін на енергоносії може змусити володимира путіна припинити війну в Україні.
Індія виправдала закупівлю російської нафти стабілізацією цін на світовому ринку05.08.25, 19:20 • 3358 переглядiв
Деталі
У своїй заяві уряд Індії назвав рішення Трампа "невдалим", додавши, що вживе "всіх необхідних заходів" для захисту своїх національних інтересів.
У ньому йдеться, що імпорт країни "ґрунтується на ринкових факторах" і здійснюється з метою "забезпечення енергетичної безпеки 1,4 мільярда людей".
Додамо
Раніше у Міністерстві закордонних справ Індії заявили, що країна стала об'єктом критики з боку США та ЄС за імпорт російської нафти, хоча насправді, за даними МЗС, Індія почала імпортувати нафту з росії, оскільки традиційні поставки були перенаправлені до Європи після початку війни в Україні.