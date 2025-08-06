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В Индии назвали новые пошлины Трампа "несправедливыми, необоснованными и неразумными"

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Министерство иностранных дел Индии заявляет, что пошлины США из-за импорта российской нефти являются "несправедливыми". Решение Трампа названо "неудачным", Индия обещает защищать свои интересы.

В Индии назвали новые пошлины Трампа "несправедливыми, необоснованными и неразумными"

Министерство иностранных дел Индии заявляет, что тарифы, установленные США на импорт российской нефти, являются "несправедливыми, неоправданными и необоснованными", передает УНН со ссылкой на Sky News.

Контекст

Ранее Дональд Трамп издал указ о введении дополнительных 25% тарифов для Индии из-за постоянного импорта российской нефти.

Президент США заявил, что, по его мнению, снижение мировых цен на энергоносители может заставить владимира путина прекратить войну в Украине.

Индия оправдала закупку российской нефти стабилизацией цен на мировом рынке05.08.25, 19:20 • 3342 просмотра

Детали

В своем заявлении правительство Индии назвало решение Трампа "неудачным", добавив, что примет "все необходимые меры" для защиты своих национальных интересов.

В нем говорится, что импорт страны "основан на рыночных факторах" и осуществляется с целью "обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда человек".

Добавим

Ранее в Министерстве иностранных дел Индии заявили, что страна стала объектом критики со стороны США и ЕС за импорт российской нефти, хотя на самом деле, по данным МИД, Индия начала импортировать нефть из России, поскольку традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала войны в Украине.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Дональд Трамп
Индия
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина