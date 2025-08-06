В Индии назвали новые пошлины Трампа "несправедливыми, необоснованными и неразумными"
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Индии заявляет, что пошлины США из-за импорта российской нефти являются "несправедливыми". Решение Трампа названо "неудачным", Индия обещает защищать свои интересы.
Министерство иностранных дел Индии заявляет, что тарифы, установленные США на импорт российской нефти, являются "несправедливыми, неоправданными и необоснованными", передает УНН со ссылкой на Sky News.
Контекст
Ранее Дональд Трамп издал указ о введении дополнительных 25% тарифов для Индии из-за постоянного импорта российской нефти.
Президент США заявил, что, по его мнению, снижение мировых цен на энергоносители может заставить владимира путина прекратить войну в Украине.
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Детали
В своем заявлении правительство Индии назвало решение Трампа "неудачным", добавив, что примет "все необходимые меры" для защиты своих национальных интересов.
В нем говорится, что импорт страны "основан на рыночных факторах" и осуществляется с целью "обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда человек".
Добавим
Ранее в Министерстве иностранных дел Индии заявили, что страна стала объектом критики со стороны США и ЕС за импорт российской нефти, хотя на самом деле, по данным МИД, Индия начала импортировать нефть из России, поскольку традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала войны в Украине.