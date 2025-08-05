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Индия оправдала закупку российской нефти стабилизацией цен на мировом рынке

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Индия заявляет, что ее закупки российской нефти помогли стабилизировать мировые цены, предотвратив дефицит. Страна является третьим по величине импортером нефти и покупает более трети своей нефти у россии.

Индия оправдала закупку российской нефти стабилизацией цен на мировом рынке

Закупки российской нефти помогли избежать скачка цен и стабилизировали глобальный рынок, заявил источник в правительстве Индии. Чиновник подчеркнул, что резкое прекращение импорта из рф привело бы к дефициту, подобному тому, что возник в 2022 году. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, источник в правительстве Индии заявил, что "закупки Индией российской нефти помогли стабилизировать мировые цены на нефть, ослабив давление на поставки из других регионов". В частности, из-за того, что Индия — третий крупнейший импортер и потребитель нефти в мире и при этом покупает более трети необходимой ей нефти именно у россии.

"Если мы перестанем покупать российскую нефть, кто заменит эти баррели, чтобы поддерживать баланс (на рынке) и в то же время предотвращать стремительный рост цен? Мы не хотим повторения 2022 года, когда цены взлетели до 137 долларов за баррель", – сказал источник, имея в виду всплеск на рынке нефти примерно в то время, когда началось вторжение рф в Украину.

Издание отметило, что чиновник говорил на условиях анонимности, поскольку источник не имел права общаться со СМИ.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о существенном повышении пошлин на импорт из Индии. Причиной является активная торговля Дели с россией и перепродажа российской нефти.

Днем позже Трамп заявил о еще одном повышении пошлин для Индии в течение 24 часов.

Алена Уткина

ЭкономикаНовости Мира
Reuters
Дональд Трамп
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Украина