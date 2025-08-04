"Їм байдуже, скільки людей в Україні вбиває росія": Трамп збирається суттєво підвищити мита на товари з Індії
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про суттєве підвищення мит на імпорт з Індії. Причиною є активна торгівля Делі з росією та перепродаж російської нафти.
Президент США Дональд Трамп заявив у True Social, що суттєво підвищить мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю з росією. Американський лідер звинуватив Делі у наживі на російській нафті, попри війну в Україні, пише УНН.
Індія не тільки купує величезну кількість російської нафти, але й продає більшу частину придбаної нафти на відкритому ринку для отримання великих прибутків. Їм байдуже, скільки людей в Україні вбиває російська бойова машина. Через це я суттєво підвищу тариф, який Індія сплачує США
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Indian Oil Corp закупила 7 мільйонів барелів сирої нафти зі США, Канади та Абу-Дабі з поставкою у вересні. Це сталося після призупинення закупівель російської нафти, частково замінюючи її обсяги.