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"Їм байдуже, скільки людей в Україні вбиває росія": Трамп збирається суттєво підвищити мита на товари з Індії

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Дональд Трамп заявив про суттєве підвищення мит на імпорт з Індії. Причиною є активна торгівля Делі з росією та перепродаж російської нафти.

"Їм байдуже, скільки людей в Україні вбиває росія": Трамп збирається суттєво підвищити мита на товари з Індії

Президент США Дональд Трамп заявив у True Social, що суттєво підвищить мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю з росією. Американський лідер звинуватив Делі у наживі на російській нафті, попри війну в Україні, пише УНН.

Індія не тільки купує величезну кількість російської нафти, але й продає більшу частину придбаної нафти на відкритому ринку для отримання великих прибутків. Їм байдуже, скільки людей в Україні вбиває російська бойова машина. Через це я суттєво підвищу тариф, який Індія сплачує США

- написав він.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Indian Oil Corp закупила 7 мільйонів барелів сирої нафти зі США, Канади та Абу-Дабі з поставкою у вересні. Це сталося після призупинення закупівель російської нафти, частково замінюючи її обсяги.

Альона Уткіна

ЕкономікаНовини Світу
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Індія
Канада
Сполучені Штати Америки
Україна