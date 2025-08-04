Індійська нафтокомпанія придбала 7 млн барелів нафти з США та Близького Сходу після паузи у закупівлях з рф - Reuters

Велика спотова закупівля нафти відбулася після відкриття арбітражного вікна для американської нафти в Азію.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Indian Oil Corp (IOC), найбільший нафтопереробний завод Індії, придбав 7 мільйонів барелів сирої нафти, яка, як очікується, надійде у вересні зі Сполучених Штатів, Канади та Близького Сходу через тендер.

IOC купила 4,5 мільйона барелів американської сирої нафти, 500 000 барелів канадської нафти Western Canadian Select (WCS) та два мільйони барелів нафти Das, видобутої в Абу-Дабі - передає Reuters із посиланням на джерела.

Закупівлі, що перевищують звичайні, частково спрямовані на заміну російських барелів.

Довідка

Індія є найбільшим покупцем морської російської сирої нафти, при цьому країна є третім за величиною імпортером нафти у світі.

Як уточнює Reuters, індійські державні нафтопереробні заводи, такі як IOC, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp, Mangalore Refinery Petrochemical Ltd - не зверталися до російської сирої нафти протягом останнього тижня.

Нагадаємо

Індія не зобов'язала нафтопереробні заводи припиняти закупівлю російської нафти, попри критику Дональда Трампа. Індія стверджує, що її закупівлі енергоносіїв зумовлені ринковими силами та ціною.

Ціни на нафту впали після рішення ОПЕК+ збільшити видобуток на 547 тисяч барелів на добу у вересні.

ОПЕК+ погодилася на чергове значне збільшення поставок нафти – Bloomberg