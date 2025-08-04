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Индийская нефтяная компания приобрела 7 млн баррелей нефти из США и Ближнего Востока после паузы в закупках из РФ - Reuters

Киев • УНН

 • 882 просмотра

Indian Oil Corp закупила 7 миллионов баррелей сырой нефти из США, Канады и Абу-Даби с поставкой в сентябре. Это произошло после приостановления закупок российской нефти, частично заменяя ее объемы.

Индийская нефтяная компания приобрела 7 млн баррелей нефти из США и Ближнего Востока после паузы в закупках из РФ - Reuters

Крупная спотовая закупка нефти произошла после открытия арбитражного окна для американской нефти в Азию.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Indian Oil Corp (IOC), крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, приобрел 7 миллионов баррелей сырой нефти, которая, как ожидается, поступит в сентябре из Соединенных Штатов, Канады и Ближнего Востока через тендер.

IOC купила 4,5 миллиона баррелей американской сырой нефти, 500 000 баррелей канадской нефти Western Canadian Select (WCS) и два миллиона баррелей нефти Das, добытой в Абу-Даби

 - передает Reuters со ссылкой на источники. 

Закупки, превышающие обычные, частично направлены на замену российских баррелей.

Справка

Индия является крупнейшим покупателем морской российской сырой нефти, при этом страна является третьим по величине импортером нефти в мире.

Как уточняет Reuters, индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы, такие как IOC, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp, Mangalore Refinery Petrochemical Ltd - не обращались к российской сырой нефти в течение последней недели.

Напомним

Индия не обязала нефтеперерабатывающие заводы прекращать закупку российской нефти, несмотря на критику Дональда Трампа. Индия утверждает, что ее закупки энергоносителей обусловлены рыночными силами и ценой.

Цены на нефть упали после решения ОПЕК+ увеличить добычу на 547 тысяч баррелей в сутки в сентябре.

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
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Дональд Трамп
Индия
Канада
Соединённые Штаты