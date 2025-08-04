Индийская нефтяная компания приобрела 7 млн баррелей нефти из США и Ближнего Востока после паузы в закупках из РФ - Reuters
Киев • УНН
Indian Oil Corp закупила 7 миллионов баррелей сырой нефти из США, Канады и Абу-Даби с поставкой в сентябре. Это произошло после приостановления закупок российской нефти, частично заменяя ее объемы.
Крупная спотовая закупка нефти произошла после открытия арбитражного окна для американской нефти в Азию.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Indian Oil Corp (IOC), крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, приобрел 7 миллионов баррелей сырой нефти, которая, как ожидается, поступит в сентябре из Соединенных Штатов, Канады и Ближнего Востока через тендер.
IOC купила 4,5 миллиона баррелей американской сырой нефти, 500 000 баррелей канадской нефти Western Canadian Select (WCS) и два миллиона баррелей нефти Das, добытой в Абу-Даби
Закупки, превышающие обычные, частично направлены на замену российских баррелей.
Справка
Индия является крупнейшим покупателем морской российской сырой нефти, при этом страна является третьим по величине импортером нефти в мире.
Как уточняет Reuters, индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы, такие как IOC, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp, Mangalore Refinery Petrochemical Ltd - не обращались к российской сырой нефти в течение последней недели.
Напомним
Индия не обязала нефтеперерабатывающие заводы прекращать закупку российской нефти, несмотря на критику Дональда Трампа. Индия утверждает, что ее закупки энергоносителей обусловлены рыночными силами и ценой.
Цены на нефть упали после решения ОПЕК+ увеличить добычу на 547 тысяч баррелей в сутки в сентябре.