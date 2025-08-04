Нафта дешевшає на тлі нарощування видобутку ОПЕК+ у вересні
Київ • УНН
Ціни на нафту впали після рішення ОПЕК+ збільшити видобуток на 547 тисяч барелів на добу у вересні. Однак побоювання щодо перебоїв у постачанні російської нафти до Індії через можливі санкції США обмежили втрати.
Ціни на нафту впали у понеділок після того, як ОПЕК+ домовилася про чергове значне збільшення видобутку у вересні, що сприяло зростанню пропозиції, проте побоювання з приводу перебоїв із постачанням російської нафти великому імпортеру Індії обмежили втрати, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 18 центів, або 0,26%, до 69,49 долара за барель до 04:56 за Гринвічем (07:56 за Києвом), у той час як американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 67,21 долара за барель, що на 12 центів, або 0,18%, нижче, після того, як обидва контракти закрилися приблизно на 2 долари за барель нижче в п'ятницю.
Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) у неділю домовилися збільшити видобуток нафти на 547 000 барелів на добу у вересні, що стало черговим кроком у серії прискорених темпів зростання видобутку для відновлення частки ринку. Як причини свого рішення організація назвала здорову економіку і низький рівень запасів.
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Цей крок, що відповідає очікуванням ринку, знаменує собою повне і якнайшвидше скасування найбільшого раунду скорочення видобутку ОПЕК+, а також окреме збільшення видобутку в Об'єднаних Арабських Еміратах приблизно на 2,5 млн барелів на добу, або близько 2,4% від світового попиту.
Аналітики Goldman Sachs очікують, що фактичне збільшення пропозиції з боку восьми країн ОПЕК+, які збільшили видобуток із березня, становитиме 1,7 млн барелів на добу, на тлі того, як інші члени групи скоротили видобуток після надвиробництва.
"Хоча політика ОПЕК+ залишається гнучкою, а геополітичні перспективи невизначеними, ми виходимо з того, що ОПЕК+ збереже необхідний видобуток без змін після вересня", - ідеться в аналітичній записці, додаючи, що зростання видобутку в країнах, що не входять до ОПЕК, імовірно, не залишить місця для додаткових барелів.
Аналітик RBC Capital Markets Геліма Крофт зазначила: "Ставка на те, що ринок зможе поглинути додаткові барелі, схоже, виправдала себе для власників вільних потужностей цього літа, оскільки ціни не такі вже й далекі від рівня, що існував до введення мит у "день визволення"".
Тим не менш, інвестори, як і раніше, побоюються подальших санкцій США проти Ірану та росії, які можуть призвести до перебоїв у постачаннях. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 100% вторинні мита для покупців російської нафти, намагаючись чинити тиск на москву та змусити її припинити війну в Україні.
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Як мінімум два судна з російською нафтою, призначеною для нафтопереробних заводів в Індії, було перенаправлено до інших пунктів призначення після введення нових санкцій США, повідомили торгові джерела у п'ятницю та показали торгові потоки LSEG.
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Це ставить під загрозу постачання близько 1,7 млн барелів нафти на добу, якщо індійські нафтопереробні заводи припинять закуповувати російську нафту, зазначають аналітики ING на чолі з Ворреном Паттерсоном.
Це потенційно може звести нанівець очікуваний профіцит у четвертому кварталі та у 2026 році і надати ОПЕК+ можливість розпочати відмову від наступного раунду скорочення постачань у 1,66 млн барелів на добу, додали вони.
Однак два джерела в уряді Індії повідомили Reuters у суботу, що країна продовжить закуповувати нафту в росії, попри погрози Трампа.
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На ринку також панує занепокоєння щодо впливу американських мит на світове економічне зростання та споживання палива, особливо після того, як опубліковані в п'ятницю економічні дані США про зростання зайнятості виявилися нижчими за очікування.
Торговий представник США Джеймісон Грір заявив у неділю, що мита, введені минулого тижня щодо десятків країн, імовірно, залишаться в силі, а не будуть знижені в межах переговорів.
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