ОПЕК+ погодилася на чергове значне збільшення поставок нафти – Bloomberg

ОПЕК+ домовилась про чергове значне збільшення видобутку нафти у вересні, завершивши відновлення зупиненого траншу поставок, оскільки група прагне повернути собі частку світового ринку.

Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Саудівська Аравія та її партнери планують ратифікувати додавання 548 тисяч барелів на день на наступний місяць. Це збільшення завершить скасування скорочення на 2,2 мільйона барелів, здійсненого вісьмома членами організації у 2023 році. Воно також включає додаткову квоту, яку поступово впроваджують Об'єднані Арабські Емірати.

Останнє підвищення завершує різкий перехід від Організації країн-експортерів нафти та її партнерів від захисту цін до відкриття кранів.

Їхній поворот пом'якшив ф'ючерси на нафту та бензин від геополітичної напруженості та сильного сезонного попиту, запропонувавши певне полегшення для водіїв та перемогу для президента Дональда Трампа, але може збільшити глобальний профіцит пропозиції, який очікується пізніше цього року.

ОПЕК+ вже попередньо домовилась на зустрічі минулого місяця завершити відновлення на 2,2 мільйона барелів. Тепер трейдери можуть переключити увагу на наступний рівень зупиненого видобутку, який становить 1,66 мільйона барелів і, як офіційно заплановано, залишатиметься поза межами виробництва до кінця 2026 року.

Нафта дешевшає на тлі перспектив росту поставок ОПЕК+ і зниження ризиків на Близькому Сході

З очікуваним завершенням добровільного скорочення на 2,2 мільйона барелів на день, ми очікуємо, що виробники натиснуть кнопку паузи, поки вони оцінюють ринкові умови та ширші макроекономічні фактори - повідомила Геліма Крофт, керівник відділу сировинної стратегії RBC Capital LLC.

ОПЕК+ призвела до падіння цін на нафту до чотирирічного мінімуму на початку квітня, коли оголосила про раптове прискорення свого плану щодо скасування поточного траншу скорочень, тоді як ринки все ще переживали драматичні оголошення Трампа про тарифи "День визволення".

Альянс продовжив серією різких щомісячних підвищень, а в липні темпи ще більше прискорилися. Ціни на сиру нафту компенсували втрати, оскільки попит зріс протягом літа, а ф'ючерси на Brent у Лондоні торгувалися трохи нижче 70 доларів за барель у п'ятницю, що на 6,7% менше цього року.

Однак аналітики попереджають, що ринок зіткнеться зі зростаючим профіцитом пізніше цього року, оскільки збільшення поставок та уповільнення глобального зростання тиснуть на попит.

Роздрібні ціни на бензин у США навіть дещо знизилися минулого місяця. Це рішення було прийняте на тлі погроз Трампа запровадити вторинні мита на експорт російської нафти, якщо не буде швидкого припинення вогню у війні в Україні.

Перебої з російськими потоками загрожуватимуть зростанням цін на сиру нафту та суперечитимуть неодноразовим закликам Трампа до здешевлення нафти, оскільки він тисне на Федеральну резервну систему знизити процентні ставки.

Віце-прем'єр-міністр росії Олександр Новак здійснив візит до Ер-Ріяду, щоб обговорити "співпрацю між країнами" з міністром енергетики Саудівської Аравії принцом Абдулазізом бін Салманом.

Дві країни спільно очолюють ОПЕК+ з моменту її створення майже десять років тому.

Доповнення

Країни ОПЕК+ планують схвалити суттєве збільшення видобутку нафти у вересні, завершуючи поетапне згортання добровільних скорочень. Об'єднані Арабські Емірати також отримають більшу квоту на видобуток.