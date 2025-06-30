Нафта дешевшає на тлі перспектив росту поставок ОПЕК+ і зниження ризиків на Близькому Сході

Ціни на нафту впали в понеділок, на тлі того, як зниження геополітичних ризиків на Близькому Сході і перспектива чергового підвищення видобутку ОПЕК+ у серпні покращили очікування поставок на тлі невизначеності щодо перспектив світового попиту, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 13 центів, або 0,19%, до $67,64 за барель до 03:44 за Гринвічем (06:44 за Києвом), напередодні закінчення терміну дії серпневого контракту пізніше в понеділок. Найактивніший вересневий контракт був на рівні $66,62, знизившись на 18 центів.

Американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 32 центи, або 0,49%, до $65,2 за барель.

Минулого тижня обидві бенчмарки показали найбільше тижневе падіння з березня 2023 року, але вони мають закінчити червень на вищому рівні, показавши другий поспіль місячний приріст на понад 5%.

Нафта прямує до найстрімкішого падіння за тиждень за два роки

12-денна війна, що почалася з атаки Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану 13 червня, призвела до зростання цін на нафту марки Brent, які піднялися вище $80 за барель після того, як США бомбили ядерні об'єкти Ірану, а потім впали до $67 після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про припинення.

Ринок втратив більшу частину геополітичної премії за ризик, закладений у ціну після припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, сказав у своїй замітці аналітик IG Markets Тоні Сікамор.

Чотири делегати з ОПЕК+ заявили, що група має намір збільшити видобуток на 411 000 барелів на добу у серпні після аналогічного збільшення видобутку у травні, червні та липні.

ОПЕК+ має зустрітися 6 липня, і це буде п'яте щомісячне підвищення з того часу, як група почала згортати скорочення видобутку у квітні.

Проте ведмежий тиск (характеризується падінням цін) із боку побоювань щодо уповільнення світового попиту на нафту, особливо з боку Китаю, імовірно, збережеться, пише видання.

Невизначеність щодо світового зростання продовжує стримувати ціни, сказала Пріянка Сачдєва, старший аналітик ринку у Phillip Nova.

Заводська активність у Китаї скоротилася третій місяць поспіль у червні, на тлі того, як слабкий внутрішній попит і спад експорту чинили тиск на виробників на тлі невизначеності у торгівлі США.

У США кількість діючих нафтових вишок, індикатор майбутнього обсягу виробництва, скоротилася на шість минулого тижня до 432, що є найнижчим показником з жовтня 2021 року, повідомила Baker Hughes.