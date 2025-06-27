Нафта прямує до найстрімкішого падіння за тиждень за два роки

Ціни на нафту в п'ятницю прямували до найбільш різкого падіння у тижневому вираженні з березня 2023 року, на тлі того, як відсутність суттєвих перебоїв з поставками через ірано-ізраїльський конфлікт призвела до випаровування будь-якої премії за ризик, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 36 центів, або 0,53%, до $68,09 за барель до 06:37 за Гринвічем (09:37 за Києвом), тоді як нафта марки U.S. West Texas Intermediate виросла на 33 центи, або 0,51%, до $65,57. Це поставило обидві марки на курс тижневого падіння приблизно на 12%.

Тепер обидві марки повернулися до рівнів, на яких вони були до того, як Ізраїль розпочав конфлікт, випустивши ракети по іранських військових та ядерних об'єктах 13 червня, зазначає видання.

Цей тиждень почався з того, що ціни досягли п'ятимісячного максимуму після того, як США атакували іранські ядерні об'єкти у вихідні, а потім впали до найнижчого рівня за тиждень у вівторок, коли президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

Трамп заявив, що удари США відкинули ядерну програму Ірану на десятиліття назад

Наразі трейдери та аналітики заявили, що не бачать суттєвого впливу кризи на потоки нафти.

"За відсутності загрози значного збою поставок ми, як і раніше, вважаємо, що поставки нафти по суті надмірні, і наші баланси на 2025 рік вказують на надлишок приблизно в 2,1 мільйона барелів на добу", - написали аналітики Macquarie в дослідницькій записці в четвер.

Аналітики прогнозують, що середня ціна на WTI становитиме близько 67 доларів за барель цього року та 60 доларів у наступному році, збільшивши кожен прогноз на 2 долари після врахування премії за геополітичний ризик.

Невелике зростання цін наприкінці тижня відбулося, коли дані уряду США показали запаси нафти та палива тижнем раніше, а також зростання нафтопереробної активності та попиту.

"Ринок починає усвідомлювати той факт, що запаси нафти раптово стали дуже обмеженими", - сказав Філ Флінн, старший аналітик Price Futures Group.

Також ціни підтримало повідомлення Wall Street Journal про те, що Трамп планує обрати наступного главу Федеральної резервної системи раніше. Це призвело до нових ставок на зниження відсоткових ставок у США, що зазвичай стимулює попит на нафту.