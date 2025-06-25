Трамп заявив, що удари США відкинули ядерну програму Ірану на десятиліття назад

Президент Дональд Трамп наполягає, що ядерні об'єкти Ірану були відкинуті на "десятиліття" назад через удари США. Він виключив подальших ударів по Ірану, якщо він поновить ядерну програму, але вважає, що це малоймовірний сценарій. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC та CNN.

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Трампа прокоментував, як довго, на його думку, іранську ядерну програму було відкинуто назад ударами.

Я думаю, переважно десятиліття. Я думаю, що вони вже втомилися, вони просто пройшли через пекло. Останнє, що вони хочуть робити, це збагачуватися. Цей удар поклав кінець війні - заявив Трамп.

Нагадаємо, що в ранній оцінці розвідки Пентагону атаки США на ядерні об'єкти Ірану йдеться про те, що вона не знищила ядерну програму країни і, ймовірно, лише відкинула її "максимум на кілька місяців".

Як пише CNN, Трамп визнав, що розвідувальні дані були "непереконливими" та попередніми, і припустив, що Ізраїль незабаром надасть повнішу картину з власними висновками.

"Розвідка була дуже непереконливою. Розвідка каже, що ми не знаємо. Це могло бути дуже серйозно", - заявив Трамп на полях саміту НАТО в Гаазі.

Окрім того, Трамп заявив, що не вірить, що Іран вивіз збагачений уран перед ударами США.

"У них не було можливості щось вивезти, бо ми діяли швидко. Якби це зайняло два тижні, можливо. Але дуже складно вивезти такий матеріал, дуже складно та дуже небезпечно для них…", - сказав Трамп.

США: Іран більше не здатний створювати ядерну зброю

Деякі з ранніх оцінок викликали питання, чи знищили США більшу частину збагаченого ядерного матеріалу.

Трамп сказав, що Іран не погодився б на припинення вогню з Ізраїлем, якби атака не була успішною.

"Це була руйнівна атака, і вона вибила їх із колії. І ви знаєте, якби цього не сталося, вони не залагодили б справу", — сказав Трамп.

Він не виключив подальших ударів по Ірану, якщо він поновить ядерну програму, але сказав, що це малоймовірний сценарій.

"Мені не доведеться про це хвилюватися. Воно зникло на роки, роки, дуже важко відновити, бо все зруйнувалося". - зазначив Трамп.

CNN повідомляє, що Трам вважає, що американські удари по ядерних об'єктах Ірану можуть допомогти призвести до прориву у війні Ізраїлю проти ХАМАС у Газі, і що він "дуже близький" до досягнення угоди щодо цього конфлікту.

Я думаю, що щодо Гази досягнуто значного прогресу. Через атаку, яку ми здійснили, я думаю, у нас будуть дуже хороші новини. Я думаю, що це трохи допомогло, це продемонструвало велику силу. Окремо, навіть до цього, ми були дуже близькі до укладення угоди щодо Гази - сказав він журналістам на саміті НАТО в середу.

Доповнення

Раніше американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли, що нещодавні американські удари по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили ядерну програму країни, а навпаки, відклали її на кілька місяців назад.