Трамп заявил, что удары США отбросили ядерную программу Ирана на десятилетия назад

Президент Дональд Трамп настаивает, что ядерные объекты Ирана были отброшены на "десятилетия" назад из-за ударов США. Он исключил дальнейшие удары по Ирану, если он возобновит ядерную программу, но считает, что это маловероятный сценарий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC и CNN.

Детали

Трамп прокомментировал, как долго, по его мнению, иранская ядерная программа была отброшена назад ударами.

Я думаю, преимущественно десятилетия. Я думаю, что они уже устали, они просто прошли через ад. Последнее, что они хотят делать, это обогащаться. Этот удар положил конец войне - заявил Трамп.

Напомним, что в ранней оценке разведки Пентагона атаки США на ядерные объекты Ирана говорится о том, что она не уничтожила ядерную программу страны и, вероятно, лишь отбросила ее "максимум на несколько месяцев".

Как пишет CNN, Трамп признал, что разведывательные данные были "неубедительными" и предварительными, и предположил, что Израиль вскоре предоставит более полную картину с собственными выводами.

"Разведка была очень неубедительной. Разведка говорит, что мы не знаем. Это могло быть очень серьезно", - заявил Трамп на полях саммита НАТО в Гааге.

Кроме того, Трамп заявил, что не верит, что Иран вывез обогащенный уран перед ударами США.

"У них не было возможности что-то вывезти, потому что мы действовали быстро. Если бы это заняло две недели, возможно. Но очень сложно вывезти такой материал, очень сложно и очень опасно для них…", - сказал Трамп.

США: Иран больше не способен создавать ядерное оружие

Некоторые из ранних оценок вызвали вопрос, уничтожили ли США большую часть обогащенного ядерного материала.

Трамп сказал, что Иран не согласился бы на прекращение огня с Израилем, если бы атака не была успешной.

"Это была разрушительная атака, и она выбила их из колеи. И вы знаете, если бы этого не произошло, они не уладили бы дело", — сказал Трамп.

Он не исключил дальнейших ударов по Ирану, если он возобновит ядерную программу, но сказал, что это маловероятный сценарий.

"Мне не придется об этом волноваться. Оно исчезло на годы, годы, очень трудно восстановить, потому что все разрушилось". - отметил Трамп.

CNN сообщает, что Трамп считает, что американские удары по ядерным объектам Ирана могут помочь привести к прорыву в войне Израиля против ХАМАС в Газе, и что он "очень близок" к достижению соглашения по этому конфликту.

Я думаю, что по Газе достигнут значительный прогресс. Из-за атаки, которую мы осуществили, я думаю, у нас будут очень хорошие новости. Я думаю, что это немного помогло, это продемонстрировало большую силу. Отдельно, даже до этого, мы были очень близки к заключению соглашения по Газе - сказал он журналистам на саммите НАТО в среду.

Дополнение

Ранее американские СМИ со ссылкой на данные разведки США сообщали, что недавние американские удары по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили ядерную программу страны, а наоборот, отложили ее на несколько месяцев назад.