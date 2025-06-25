Трамп заявил, что удары США отбросили ядерную программу Ирана на десятилетия назад

$41.790.08
48.510.49
ukenru
Передумали в последний момент: в налоговом комитете Рады нет общей позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
10:31 • 3190 просмотра
Передумали в последний момент: в налоговом комитете Рады нет общей позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов
08:58 • 14446 просмотра
"Обсудим очевидное": Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским на саммите НАТО
Эксклюзив
08:45 • 22403 просмотра
В Минсоцполитики объяснили, почему решить проблемы на рынке труда быстрой иммиграцией не получится, и что еще необходимо
08:15 • 20003 просмотра
Коррупция в Минрегионе: суд перенес избрание меры пресечения Чернышову на завтра
24 июня, 17:47 • 46334 просмотра
Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
Эксклюзив
24 июня, 17:30 • 87329 просмотра
Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв
24 июня, 12:48 • 91562 просмотра
рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский
Эксклюзив
24 июня, 09:02 • 110810 просмотра
Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением
Эксклюзив
24 июня, 08:07 • 120455 просмотра
Ремонт авиационной техники тормозится из-за бюрократии: эксперты призывают упростить сертификацию и обновить подходы к документации
Эксклюзив
24 июня, 07:47 • 122181 просмотра
Малые аптеки предупреждают, что не смогут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства", что грозит им потерей лицензии
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
6.7м/с
38%
748мм
Популярные новости
Ночная атака на Запорожье: ранены два человека, повреждены жилые дома25 июня, 00:59 • 26395 просмотра
Орбан: Отсутствие Зеленского на закрытом заседании лидеров НАТО "знаменует конец эпохи"25 июня, 02:03 • 35401 просмотра
Вражеские корабли исчезли из Черного и Азовского морей - ВМС25 июня, 03:14 • 28105 просмотра
В Одесской области ночью враг атаковал инфраструктуру: что известно07:18 • 28276 просмотра
Переговоры россии и Украины: кремль готов к определению нового раунда09:53 • 16591 просмотра
публикации
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 10:16 • 10056 просмотра
Дважды на одни грабли: владелец компании с гражданством рф во второй раз пытается получить в управление столичный “Гулливер”24 июня, 15:24 • 86193 просмотра
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко24 июня, 12:11 • 129079 просмотра
Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков24 июня, 11:50 • 132799 просмотра
Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"24 июня, 09:55 • 171984 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Марк Рютте
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Нидерланды
Франция
Реклама
УНН Lite
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 29566 просмотра
Эмбер Херд возвращается к актерской деятельности после скандала с Деппом24 июня, 14:38 • 38011 просмотра
Гелла хочет воскресить погибших героев в перезапуске "Баффи – истребительница вампиров"24 июня, 11:51 • 51586 просмотра
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 126329 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 203369 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Тесла Модель Y
Фокс Ньюс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ядерная бомба B61

Трамп заявил, что удары США отбросили ядерную программу Ирана на десятилетия назад

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану отбросили его ядерную программу на десятилетия, хотя предварительная разведка указывает на месяцы. Трамп считает, что удары также помогли приблизить соглашение по конфликту между Израилем и ХАМАС в Газе, демонстрируя значительную силу США.

Трамп заявил, что удары США отбросили ядерную программу Ирана на десятилетия назад

Президент Дональд Трамп настаивает, что ядерные объекты Ирана были отброшены на "десятилетия" назад из-за ударов США. Он исключил дальнейшие удары по Ирану, если он возобновит ядерную программу, но считает, что это маловероятный сценарий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC и CNN.

Детали

Трамп прокомментировал, как долго, по его мнению, иранская ядерная программа была отброшена назад ударами.

Я думаю, преимущественно десятилетия. Я думаю, что они уже устали, они просто прошли через ад. Последнее, что они хотят делать, это обогащаться. Этот удар положил конец войне

- заявил Трамп.

Напомним, что в ранней оценке разведки Пентагона атаки США на ядерные объекты Ирана говорится о том, что она не уничтожила ядерную программу страны и, вероятно, лишь отбросила ее "максимум на несколько месяцев".

Как пишет CNN, Трамп признал, что разведывательные данные были "неубедительными" и предварительными, и предположил, что Израиль вскоре предоставит более полную картину с собственными выводами.

"Разведка была очень неубедительной. Разведка говорит, что мы не знаем. Это могло быть очень серьезно", - заявил Трамп на полях саммита НАТО в Гааге.

Кроме того, Трамп заявил, что не верит, что Иран вывез обогащенный уран перед ударами США.

"У них не было возможности что-то вывезти, потому что мы действовали быстро. Если бы это заняло две недели, возможно. Но очень сложно вывезти такой материал, очень сложно и очень опасно для них…", - сказал Трамп.

США: Иран больше не способен создавать ядерное оружие24.06.25, 04:38 • 3854 просмотра

Некоторые из ранних оценок вызвали вопрос, уничтожили ли США большую часть обогащенного ядерного материала.

Трамп сказал, что Иран не согласился бы на прекращение огня с Израилем, если бы атака не была успешной.

"Это была разрушительная атака, и она выбила их из колеи. И вы знаете, если бы этого не произошло, они не уладили бы дело", — сказал Трамп.

Он не исключил дальнейших ударов по Ирану, если он возобновит ядерную программу, но сказал, что это маловероятный сценарий.

"Мне не придется об этом волноваться. Оно исчезло на годы, годы, очень трудно восстановить, потому что все разрушилось". - отметил Трамп.

CNN сообщает, что Трамп считает, что американские удары по ядерным объектам Ирана могут помочь привести к прорыву в войне Израиля против ХАМАС в Газе, и что он "очень близок" к достижению соглашения по этому конфликту.

Я думаю, что по Газе достигнут значительный прогресс. Из-за атаки, которую мы осуществили, я думаю, у нас будут очень хорошие новости. Я думаю, что это немного помогло, это продемонстрировало большую силу. Отдельно, даже до этого, мы были очень близки к заключению соглашения по Газе

- сказал он журналистам на саммите НАТО в среду.

Дополнение

Ранее американские СМИ со ссылкой на данные разведки США сообщали, что недавние американские удары по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили ядерную программу страны, а наоборот, отложили ее на несколько месяцев назад.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
Израиль
Пентагон
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9