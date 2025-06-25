Удари США по Ірану не знищили ядерну програму Тегерана, лише відкинули її на місяці - CNN

Військові удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану минулими вихідними не знищили основні компоненти ядерної програми Тегерана та, ймовірно, лише відклали її на кілька місяців назад. Про це повідомляє CNN із посиланням на дані розвідки США, про які розповіли три неназвані особи, обізнані з питанням, інформує УНН.

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Зазначається, що оцінка, підготовлена ​​розвідувальним підрозділом Пентагону, базується на аналізі бойових збитків, завданих Ірану.

Ранні висновки суперечать неодноразовим заявам президента Дональда Трампа про те, що удари "повністю і остаточно знищили" ядерні збагачувальні об'єкти Ірану. Міністр оборони Піт Гегсет також заявив у неділю, що ядерні амбіції Ірану "були знищені" - пише видання.

За словами співрозмовників ЗМІ, запаси збагаченого урану Ірану не були знищені, при цьому центрифуги здебільшого "цілі".

Згідно з оцінками, США відкинули їх, імовірно, максимум на кілька місяців назад - цитує видання одне зі своїх джерел.

Також вказується, що Білий дім визнав існування відповідних оцінок розвідки, але заявив, що не погоджується з ними.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню.

Згодом віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не в змозі створювати ядерну зброю після того, як удари США зруйнували його інфраструктуру.

Трампа висунули на Нобелівську премію миру за припинення вогню між Ізраїлем та Іраном – Fox News